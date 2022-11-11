Свежий выпуск Искусство по-научному 11 ноября 2022 г. 5:37 Наталия Хомс В галерее Forte Kulanshi Art Space открылась первая в Казахстане и Центральной Азии выставка художественных работ в комбинации с биологическими элементами «In Vivo: Многообразие Человека». Ее организаторы – студенческий клуб Назарбаев Университета iGEM, Центр современного искусства Kulanshi и АО «Fortebank» и арт-директор Зере Мамадил – постарались ответить на следующие вопросы: «Что есть человек? В чем заключается его сущность? Где проявляется наше разнообразие?» А еще – расширить понимание роли человека в экосистеме жизни, идей и ценностей, используя синергию высоты научного мышления и глубины тонкого искусства. «In Vivo: Многообразие Человека» – это первая в своем роде выставка художественных работ в комбинации с биологическими элементами, проводимая на территории Казахстана и Центральной Азии. – Эта выставка для нас необычная, непривычная, потому что мы впервые выставляем не предметы искусства. Несколько месяцев назад к нам со своим проектом пришли активисты, молодые ученые Назарбаев Университета. Мы подумали: почему нет, ведь человеческая природа – это тоже искусство, – считает председатель кураторского совета Центра современного искусства Kulanshi доктор Лейла Махат. Экспозиция получилась весьма разнообразной и насыщенной: здесь представлены фотографии клеток, бактерий, вирусов, «живые» экспонаты в виде плазмы, чашки Петри с бактериями. Видеоинсталляция рассказывает о деятельности клуба iGEM, о том, какие проблемы их беспокоят. – А беспокоят их, на самом деле, очень важные вещи – экология, краснокнижные животные. К примеру, чтобы сделать инсталляцию про животных из Красной книги, они сотрудничали с детьми с особыми потребностями и сделали текстильную инсталляцию, которая должна привлечь общественное внимание к животным, находящимся на грани вымирания. Работа содержит три градации цвета, где красный символизирует исчезающие, красно-черный – почти исчезнувшие, черный – уже исчезнувшие виды животных. Это классно, потому что молодые ребята задумываются над очень серьезными темами, – отмечает Лейла Махат. Живопись, скульптура, графика, био-арт, инсталляции, а на открытии собственные картины даже рисовали улитки и муравьи! Сопровождал все это музыкальный перфоманс: NU Orchestra исполнил кюй Курмангазы «Адай», композицию Hallelujah на рояле сыграл участник Piano Club Кудияр Жуканов, а после прошло выступление коллектива NU Contemporary dance club. – Наука и искусство, казалось бы, вещи противоположные, но сегодня вы видите доказательство того, что их можно объединить, и что это две стороны одной медали, являющиеся основой человеческого сознания. В последнее время наука не столь популярна, как хотелось бы нам, а на выставку приходит молодежь, она видит, насколько это интересно, как наука может быть другой. Мы работаем с этими клетками каждый день, мы знаем, как это красиво. Хочется, чтобы видели и другие, может быть, получили какую-то мотивацию к занятиям наукой, – отмечает руководитель выставки, лидер команды НУ по вопросам инклюзии и организации внешних мероприятий Анель Умирбаева. Нужно сказать, что за рубежом, особенно в западных странах, био-арт довольно популярен. Вот и на этой выставке тоже представлены работы зарубежных авторов, которые вызвались поучаствовать Что немаловажно, выставка полностью адаптирована под людей с нарушениями зрения: все работы имеют описание на шрифте Брайля, по QR-кодам доступна аудиодескрипция и навигация по выставке, есть тактильные модели и экспонаты. – Основная цель выставки – освещение вопросов качества образования и науки, а также инклюзии в Казахстане и не только. Мне кажется, мы зададим тренд, и такие выставки будут проходить чаще, – надеется Анель Умирбаева. К слову, из-за недолговечности экспонатов, некоторая часть которых – живые, выставка продлится лишь до 17 ноября. Такое пропустить точно нельзя! Пред. След. Пред. След.