Свежий выпуск

​​​​​​​Искусство по-научному

Наталия Хомс

В галерее Forte Kulanshi Art Space открылась первая в Казахстане и Центральной Азии выставка художественных работ
в комбинации с биологическими элементами «In Vivo: Многообразие Человека».

Ее организаторы – студенческий клуб Назарбаев Университета iGEM, Центр современного искусства Kulanshi и АО «Fortebank» и арт-директор Зере Мамадил – постарались ответить на следующие вопросы: «Что есть человек? В чем заключается его сущность? Где проявляется наше разнообразие?» А еще – расширить понимание роли человека в экосистеме жизни, идей и ценностей, используя синергию высоты научного мышления и глубины тонкого искусства.

«In Vivo: Многообразие Человека» – это первая в своем роде выставка художественных работ в комбинации с биологическими элементами, проводимая на территории Казахстана и Цент­ральной Азии.

– Эта выставка для нас необычная, непривычная, потому что мы впервые выставляем не предметы искусства. Несколько месяцев назад к нам со своим проектом пришли активисты, молодые ученые Назарбаев Университета. Мы подумали: почему нет, ведь человеческая природа – это тоже искусство, – считает председатель кураторского совета Центра современного искусства Kulanshi доктор Лейла Махат.

Экспозиция получилась весьма разнообразной и насыщенной: здесь представлены фотографии клеток, бактерий, вирусов, «живые» экспонаты в виде плазмы, чашки Петри с бактериями. Видеоинсталляция рассказывает о деятельности клуба iGEM, о том, какие проблемы их беспокоят.

– А беспокоят их, на самом деле, очень важные вещи – экология, краснокнижные животные. К примеру, чтобы сделать инсталляцию про животных из Крас­ной книги, они сотрудничали с детьми с особыми потребнос­тями и сделали текстильную инсталляцию, которая должна привлечь общественное внимание к животным, находящимся на грани вымирания. Работа содержит три градации цвета, где красный символизирует исче­зающие, красно-черный – поч­ти исчезнувшие, черный – уже исчез­нувшие виды животных. Это классно, потому что молодые ребята задумываются над очень серьезными темами, – отмечает Лейла Махат.

Живопись, скульптура, графика, био-арт, инсталляции, а на открытии собственные картины даже рисовали улитки и муравьи! Сопровождал все это музыкальный перфоманс: NU Orchestra испол­нил кюй Курмангазы «Адай», композицию Hallelujah на рояле сыграл участник Piano Club Кудияр Жуканов, а после прошло выступление коллектива NU Contemporary dance club.

– Наука и искусство, казалось бы, вещи противоположные, но сегодня вы видите доказательство того, что их можно объединить, и что это две стороны одной медали, являющиеся осно­вой человеческого сознания. В последнее время наука не столь популярна, как хотелось бы нам, а на выставку приходит молодежь, она видит, насколько это интересно, как наука может быть другой. Мы работаем с этими клетками каждый день, мы знаем, как это красиво. Хочется, чтобы видели и другие, может быть, получили какую-то мотивацию к занятиям наукой, – отмечает руководитель выставки, лидер команды НУ по вопросам инклюзии и организации внешних мероприятий Анель Умирбаева.

Нужно сказать, что за рубежом, особенно в западных странах, био-арт довольно популярен. Вот и на этой выставке тоже представлены работы зарубежных авторов, которые вызвались поучаствовать

Что немаловажно, выставка полностью адаптирована под людей с нарушениями зрения: все работы имеют описание на шрифте Брайля, по QR-кодам доступна аудиодескрипция и навигация по выставке, есть тактильные модели и экспонаты.

– Основная цель выставки – освещение вопросов качества образования и науки, а также инклюзии в Казахстане и не только. Мне кажется, мы зададим тренд, и такие выставки будут проходить чаще, – надеется Анель Умирбаева.

К слову, из-за недолговеч­ности экспонатов, некоторая часть которых – живые, выставка продлится лишь до 17 ноября. Такое пропустить точно нельзя!

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