Испания вновь на вершине мира

В решающем матче мундиаля сошлись действующий чемпион Европы – Испания, а также действующий обладатель Кубка Америки и на тот момент чемпион мира – Аргентина. Золотую точку на 106-й минуте поставил Ферран Торрес: его единственный гол (1:0) принес пиренейцам второе золото в истории 16 лет спустя после триумфа в ЮАР-2010.

Тактически тренер испанцев Луис де ла Фуэнте полностью переиграл своего друга – наставника аргентинцев Лионеля Скалони. С первых минут «Фурия Роха» включила свой уже фирменный тотальный прессинг, буквально задушив «альбиселесте» на их половине поля. Великолепный треугольник в центре – Родри, Фабиан Руис и Дани Ольмо – намертво перекрыл все зоны передач, максимально ограничив пространство для Месси.

Первую суперугрозу создало испанское кавалерийское крыло: 19-летний Ламин Ямаль выдал изящный пас на Ольмо, и лишь двойной сейв обороны Аргентины спас южноамериканцев от быстрого гола. Испания играла с позиции силы, заставив соперника установить уникальный антирекорд к перерыву: ноль ударов по воротам и ноль касаний в штрафной Уная Симона. Сами же пиренейцы раз за разом вскрывали оборону соперника: Микель Оярсабаль и Марк Кукурелья заставляли Эмилиано Мартинеса трудиться в поте лица.

Во втором тайме доминирование европейцев переросло в тотальный диктат. Тренерский штаб Испании своевременно освежил атаку, выпустив Феррана Торреса и Педри. Испанская машина плела кружева вокруг уставших аргентинцев, к началу дополнительного времени нанеся 15 ударов, тогда как южноамериканцы не смогли пробить по воротам, что очень удивительно – ни разу! В овертайме ювелирное хладнокровие пиренейцев окончательно добило оппонентов: на 93-й минуте Энцо Фернандес получил красную карточку за грубый фол против Пау Кубарси, оставив Аргентину вдесятером.

Развязка наступила на 106-й минуте. Нико Уильямс идеальным пасом нашел в штрафной Феррана Торреса, и тот мощным чемпионским выстрелом вогнал мяч под перекладину. И даже когда на 117-й минуте Месси отчаял­ся и проверил на прочность голову Микеля Мерино, отправив баска в нокдаун, железная испанская оборона не дрогнула, уверенно забрав заслуженный Кубок мира.

По итогам турнира индивидуальные награды ожидае­мо зафиксировали испанский триумф. Лучшим игроком ЧМ-2026 признали дирижера «Фурии Рохи» Родри, выдавшего космические 93,2% точных передач. «Золотую перчатку» лучшего голкипера заслужил Унай Симон, пропустивший за весь чемпионат всего один гол, а приз лучшему молодому игроку забрал вундеркинд Пау Кубарси.

«Золотую бутсу» лучшего бомбардира увез француз Килиан Мбаппе, установивший вечный рекорд – 10 голов на турнире. Накануне в сумасшедшем поединке за бронзу в Майами Англия под руководством Томаса Тухеля в исторической перестрелке одолела Францию со счетом 6:4. В этой безумной встрече Мбаппе отметился дублем, а у британцев хет-трик оформил Букайо Сака, точку же поставил Джуд Беллингем. Для наставника трехцветных Дидье Дешама эта игра стала последней на посту рулевого национальной команды.