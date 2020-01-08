Использовать пенсионные накопления на лечение могут разрешить казахстанцам

Общество
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Екатерина Елисеева
Фото: islam.kz
Казахстанцам могут разрешить использовать пенсионные накопления на лечение. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев на брифинге в СЦК при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По поручению Главы Государства при Правительстве была создана рабочая группа, в состав которой включены известные ученые и эксперты. Они изучили международный опыт и внесли предложения в отношении использования пенсионных накоплений. Я еще раз хочу повторить: использование пенсионных накоплений зависит от суммы пенсионных накоплений. Мы должны обеспечить всем казахстанцам нормальную старость. То есть, когда человек уходит на пенсию, у него на своем счете должна быть сумма пенсионных накоплений, которая была бы достаточной, чтобы у него была нормальная жизнь", – сказал спикер. 

По его словам, сегодня средняя продолжительность жизни казахстанцев составляет 73 года. После проведения соответствующих расчетов в среднем граждане смогут жить на пенсию от 19 до 25 лет. 

"И мы должны посчитать пенсионные накопления каждого казахстанца, хватит ему его суммы или не хватит. По нашим расчетам, согласно данным, предоставленным пенсионным фондом, к сожалению, почти половина вкладчиков имеют накопления не более 1 миллиона тенге. А достаточная сумма - примерно где-то от 10 до 12 миллионов тенге. Таких людей у нас всего где-то 102 тысячи человек", – продолжил Сапарбаев. 

Он отметил, что одно из предложений - это использование накопленных средств для приобретения жилья и на лечение, однако решение по внесенным предложениям еще не принято.

"Эти предложения пока на рассмотрении в Администрации Президента, решение не принято. Какое будет принято решение, мы вам сообщим. А в целом есть поручение в отношении пенсионной реформы. Еще раз хочу сказать, это все будет зависеть от суммы пенсионных накоплений, так как это требование международной организации труда, минимум 40 процентов должно остаться", –  завершил заместитель Премьер-министра РК.

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