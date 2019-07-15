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История страны – история народа
Беседовала Раушан Шулембаева

– Интерактивная карта, подготовленная при поддержке Института географии и Института информационных и вычислительных технологий, выполнена на трех языках и содержит ценный исторический материал о формировании полиэтничного населения Казахстана, – говорит Зиябек Ермуханович. – В ней учитывается государствообразую­щая миссия казахской нации и демонстрируется в историческом ракурсе процесс формирования многонационального населения страны.

Карта дает ценную информацию о представителях почти 40 диаспор, в дружбе и согласии проживающих в Казахстане, об их истории, культуре, быте, традициях и обычаях. А также об истории нашей столицы на основе архивных и письменных источников.

– Из каких разделов состоит карта?

– Это «Этнические основы казахского народа», которые мы представили начиная с VІІ века до нашей эры и до IV века нашей эры; «Этнические основы казахской государственности VI – начала XIII веков н. э.»; «Расселение племен в Казахской степи в ХIII–XV веках». А также «Этнодемографическая карта Казахстана конца ХІХ – начала ХХ веков»; «Казахстан в 30-е годы ХХ века», «Формирование этнического состава в 1950-х годах» и другие.

Помимо интерактивной карты наш институт совместно с Институтом археологии им. А. Маргулана стал разработчиком книги «Сак­ральная география Казахстана» на казахском и русском языках. В нее вошли сакральные объекты, имеющие общереспуб­ликанское и мировое значение.

Эту книгу, считаю, надо переводить на разные языки мира, чтобы привлечь интерес не только зарубежных ученых, но и туристов.

– Расскажите, пожалуйста, о других ваших проектах.

– Мы должны активнее исследовать архивы, музеи, старинные рукописи, картины, чтобы показать нашу древнюю культуру, позиционировать себя, как центр древней металлургии и военного дела, письменности и страны «золотых людей». В связи с этим наш институт вместе с коллегами из Института востоковедения им. Р. Сулейменова и Института истории государства приступил к реализации программы «Архивы-2025», иниции­рованной Елбасы.

Сейчас ученые работают в 11 архивохранилищах разных стран для сбора новых материа­лов – свидетелей древней истории казахского народа. Также Институт истории и этнологии к 2020 году планирует презентацию избранных трудов Чокана Валиханова на английском языке в издательстве Кембриджского университета.

Наши ученые продолжают заниматься такими актуальными темами, как национальные войс­ковые формирования Казахстана на фронтах войны, изучать казахское (этнографическое) памятниковедение, святые мес­та казахов Узбекистана, судьбы женщин – узниц АЛЖИРа и другие темы. Впервые начата разработка 3-томной «Исторической энциклопедии Казахстана». В нынешнем году планируем издать первые два тома. Особняком стоят изданные книги о столице на трех языках.

– На Ваш взгляд, что является сердцевиной нашей истории, какая идея ее объединяет?

– Безусловно, это наша государственность.

Историческая наука уже ясно доказала, что на территории Казахстана на протяжении более чем двух тысячелетий существовала государственность на местной прототюркской, тюркской и кыпчакско-казахской основах. В разные эпохи эти государственные образования существовали в различных формах и назывались по-разному.

Хотелось бы в связи с этим напомнить об одном из важнейших аксиоматических постулатов: местный компонент с присущим ему языком, антропологической спецификой, особенной ментальностью, уникальной толерантностью, религиозными воззрениями, обычаями и обрядами, а также особенным хозяйственно-культурным типом оставался в основном стабильным, неизменным.

Еще хочу напомнить слова Елбасы Нурсултана Назарбаева: «Современные казахи – потомки древних саков, гуннов и тюрков, что еще с незапамятных времен сотрясали Вселенную грохотом копыт своих аргамаков». Эти слова подтверждают научные изыскания выдающегося современного антрополога, академика Оразака Исмагулова о том, что на протяжении последних 4 тысячелетий (вплоть до начала колонизации в XIX веке) до 80% населения Казахстана и ряда прилегающих регионов были автохтонами.

В стране Великой степи каждый должен был быть не только законопослушным, но и свободолюбивым, служить надежной и верной опорой государства. В противном случае нас бы поглотили в непростом геополитическом водовороте военно-политических событий.

Казахский народ выжил, пройдя через толщу тысячелетий, обеспечив преемственность традиций государственности, языка, культуры, религии, письменности, этнического ядра и национального кода. Это огромная победа нации. Даже войска «Потрясателя Вселенной» Чингисхана растворились в местной среде, приняв язык, культуру, традиции и обы­чаи наших предков.

– Какие еще научные издания пополнили биб­лиотеку института?

– Это сборник «Султаны и батыры Среднего жуза (вторая половина XVIII века)». Уникальность книги в том, что в нее вошли недавно рассекреченные архивные документы, и она стала ярким примером сот­рудничества с Историческим архивом Омской области.

За два года, что я возглавляю институт, мы заключили 57 договоров о сотрудничестве с отечественными и зарубежными архивами, музеями, вузами и НИИ исторического профиля. Среди них омичи занимают особое мес­то, поскольку в омских архивах сохранились многие бесценные материалы о событиях из истории Казахстана.

В частности, мы получили документы, касающиеся малоизвестных страниц из жизни хана Абылая, султана Султанмамета и Уруса, хана Уали и других не менее важных персон и акторов истории Великой степи. Их быт, жизнь, дипломатия один в один напоминают события времен ханов Джучи и Бату, которых они почитали своими предками.

Также наш институт представил два новых научных издания про движение Алаш. Они были составлены с участием специалистов из разных регионов Казахстана и зарубежных стран.

Это коллективная монография и сборник архивных материалов о движении «Алаш» и правительстве Алаш Орда. К примеру, мало кто знает о филиале казахской партии «Алаш» в Кыргызстане, членами которой являлась значительная часть кыргызской номенклатуры первых лет советской власти. В сборнике архивных материалов содержатся редчайшие документы из архивохранилищ Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Украины и других стран.

Только за два года мы издали более 10 книг и три учебника для общеобразовательных школ.

Хочу подчеркнуть, что усилиями нескольких поколений ученых в институте была проделана огромная работа по написанию отечественной истории, они оставили богатейшее научно-теоретическое и методологическое наследие. Тем не менее история Казахстана всесторонне еще не изучена, а в прежних научных оценках все же преобладает тенденциозный, европоцентристский подход, который противоречит провозглашенным идеалам свободы и независимости Казахстана.

Поэтому радует новое поколение историков, свободных от шаблонов прошлых лет. Участие зарубежных консультантов в подготовке докторов PhD по истории, несомненно, усиливает качество проводимых исследований. Сегодня у нас есть возможности для использования наработок и методологий разных научных школ, привлечения альтернативных источников из зарубежных архивов, использования научной литературы на разных языках.

– С профессиональными кадрами, судя по всему, институт сегодня не испытывает проблем?

– Нет, у нас работают профессионалы. И у нас много планов и идей.

Добавлю, что второй год мы проводим республиканский конкурс лучших научных статей с вручением стипендии имени Ермухана Бекмаханова. Обновили сайт института, который сегодня «вещает» на семи языках. Восстанавливаем библиотеку. Результатом такой работы считаю признание Совета молодых ученых нашего института одним из лучших в Казахстане по итогам конкурса 2018 года, проводимого Фондом Первого Президента РК – Елбасы.

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