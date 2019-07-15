Статьи
История страны – история народа
Беседовала Раушан Шулембаева
– Интерактивная карта, подготовленная при поддержке Института географии и Института информационных и вычислительных технологий, выполнена на трех языках и содержит ценный исторический материал о формировании полиэтничного населения Казахстана, – говорит Зиябек Ермуханович. – В ней учитывается государствообразующая миссия казахской нации и демонстрируется в историческом ракурсе процесс формирования многонационального населения страны.