Степь – целая Вселенная, в ней свои законы, порядки, свой календарь. Наши предки жили, умело сверяя жизнь с часами природы. Без приборов и сложных расчетов они понимали Космос, слышали Небо и чувствовали Землю.Природа бывает живая и неживая, учили нас в школе. На самом деле все живое, учили нас старшие, ата и апа. И отчего-то им, седовласым и мудрым, верилось больше, чем учебнику.«Жерді сабалама. – Землю не бей. Бекерге шөп жұлма. – Без нужды даже траву не рви. Судың да сұрауы бар. – Даже за воду есть спрос. Тауға қарап саусақ шошайт па. – Не показывать пальцем на горы…». Подобных правил было не счесть. Касались они разного: воды, земли, даже воздуха. Объединяло их то, что они содержали запрет даже на малейшее вредительство.Тонко и остро чувствовать окружающий мир, жить с ним в унисон, никак не нарушая, а встраиваясь в его «тело», – это казахи умели издавна. Сегодня это называется экологичным сознанием, то есть жить, не причиняя вред, с максимальной пользой для всех.Так, например, было запрещено охотиться на животных, когда у них было время брачных игр, окота, категорически запрещалось стрелять в беременных самок. Нельзя разрушать гнезда любых пернатых. За все есть спрос, даже за камни, за траву, за любое деревце – это прививалось с детства.Наш народ умеет, как никто другой, очеловечивать все вокруг. И это тоже говорит о повышенной ответственности и экологичности сознания наших предков.– Тау қабағын түйіп тұр, күн ашылмайды бүгін – горы «нахмурились», сегодня уже не распогодится, – моя бабушка всегда говорила о горах, как о живом существе.Она умела, просто взглянув на горы, у подножия которых жила, предсказать погоду на ближайшие дни, сказать, какой будет зима, скоро ли наступит весна. «Тауда жаңбыр, ертең күн суық болады. В горах идет дождь, завтра похолодает».Детское сознание воспринимает все напрямую. Поэтому живое воображение рисовало горы, которые хмурятся, насупив брови. И всю жизнь для меня горы – живые.Когда ждать потепления, а когда грянут морозы, заметет вьюга или начнется буран, будет ли снег, пролежит ли долго, можно ли отправляться в дорогу? Ответы на все вопросы казахи искали в самой природе.Первые морозы ожидаемо приходили в декабре, тогда же были первые бураны. Называли это қырбастың қызылы. Особенно мело во время случки сайгаков. И только к концу декабря, когда сайгачьи брачные игры заканчивались, устанавливались крепкие морозы. На декабрь также приходится зимнее солнцестояние, когда наступает сама долгая ночь в году, а потому каждый последующий день будет становиться чуть длиннее.В январе наступает зимний шілде – қыстың шілдесі, то есть по аналогии с летними знойными днями наступает самый морозный период, который длится 40 дней, как и летом – июльский шілде. Поэтому, если услышите посередине лютой зимы, что наступило шілде или что шілде шықты, то есть шілде закончилось, не удивляйтесь.К слову, пока длился қыстың шілдесі, то есть стояли самые морозные дни, на охоту не выходили. Как правило, зимняя охота у казахов начиналась с первым снегом.Помните у Абая:Қансонарда бүркітші шығадыаңға,Тастан түлкі табылараңдығанға.Жақсы ат пен тату жолдас –бір ғанибет,Ыңғайлы ықшам киім аңшыадамға.Салаң етіп жолықса қайтқан ізі,Сағадан сымпың қағып ізшалғанда.Бүркітші тау басында, қағушыойда,Іздің бетін түзетіп аңдағанда.Сонар – это выпавший первый снег, еще не тронутый ни зверем, ни птицей, и это самое лучшее время для охоты.

Посмотрите, как описывает этот процесс в романе «Путь Абая» Мухтар Ауэзов:«В эти дни выпал первый снежок, еще мелкий и рассыпчатый. По легкой пороше началась охота с собаками и беркутом – сонар. Охотники затемно выезжали по ночному звериному следу. За десять дней охоты с одним только беркутом и гончей-тазы добыли немало лисиц. Меткие стрелки, Шаке и Башей, уходя в горы с фитильными ружьями на сошках, настреляли немало крупного зверья и завалили лагерь мясом и шкурами архаров.Охотники ложились спать с наступлением сумерек, вставали при первых проблесках утра. Жили в суровых условиях охотничьего быта. Нукеры с утра готовили чай, после горячего чая расходились по охотам, кто по распадкам за лисами, кто в горы за архарами.Этот день охоты начался с необыкновенной удачи. В то утро Абай еще спал крепким сном, когда, толкая его в плечо, Ербол разбудил друга. Они разместились в довольно просторном шалаше, утепленном толстым войлоком. Абай поднял голову и увидел в полутьме Ербола, тормошившего его. Ербол тихо сказал ему:– Ты только посмотри! Что он собирается делать? – и поворотом головы, поведя подбородком в сторону, указал в глубину шалаша».Во второй половине февраля, как правило, начинаются бураны. И на протяжении недели, а то и двух, метет сильно и почти непрерывно. «Февральские метели», – говорят привычно жители северных регионов. Причем метет всегда словно по расписанию и определенное количество дней. И «виноваты» в этом волки!Именно во второй половине февраля начинаются волчьи свадьбы – бөрісырғақ. Как видно из этимологии слова, бөрі – это волк, а сырғақ – морозный, снежный круп. И ведь именно так, колючим крупом метут февральские бураны.Волк – фигура для казахов особая, это одно из тотемных животных кочевников. По легенде, тюрки выжили благодаря волчице, которая выкормила их. Поэтому тюркские племена сохранили трепет и уважение к волкам.К слову, проводить брачный обряд у волков имеет право только вожак. Он долго и тщательно выбирает себе пару – бөрте. И ошибиться ему нельзя, ведь самка должна выносить и родить волчат, продолжателей стаи. Когда выбор сделан, волк и волчица уединяются, уходят от посторонних глаз и от стаи.И в это время в степи начинаются бураны. Казахи говорили: ат құлағы көрінбейтін боран – когда не видно даже ушей лошади, на которой едешь. Как только брачный сезон у волков заканчивался, переставало мести. А до тех пор, пока шли дни бөрісырғақ, казахи не выезжали в дальнюю дорогу. Даже если наступали относительно теплые дни, степняки знали – это временное затишье и пока отправляться в путь нельзя, потому что волк в это время особо беспощаден и опасен.Наши предки неспроста жили в гармонии с окружающим миром. И не от праздного любопытства они наблюдали за природой. Это была позиция уважения к ней, когда человек не просто потребитель, а заботливый хозяин, учитывающий интересы всех.Летоисчисление казахов отличалось от привычного нам. Календарный год для наших предков начинался в марте, точкой отсчета служил праздник Наурыз. Особое внимание уделялось 12-летнему циклу – мушел. С движением и ростом луны связывали не только бытовые, но и другие вопросы.Звездными расчетами занимались есепші – люди, обладающие знаниями о сакральных свойствах светил, читающие знаки и символы от природы, умеющие видеть и слышать больше, чем обычный человек.Каждая фаза луны носила свое название, и есепші знали характерные особенности каждого лунного периода, присущие ему погодные и природные явления. Начало этот своеобразный лунный календарь брал с наурыза.Өлара – так называли казахи время между двумя месяцами. Существовало поверье: если в день на стыке двух месяцев идут осадки, то и весь следующий месяц будет дождливым или снежным.Весной с юга возвращались птицы, как правило, это был конец месяца наурыз. И теплые дни резко сменялись холодными, выпадал снег с дождем, который не убирали и не подметали, считалось, что это береке с небес. А дни эти называли құс қанаты.Помню, как в детстве в конце марта наступали каникулы. Самая долгая четверть заканчивалась, и мы ехали в аул, к дедушке с бабушкой. Снега уже не было, и мы с удовольствием носились по двору, высматривали птиц, ждали ласточек – их гнездо было под самой крышей дома. И обязательно выпадал снег, снеговика из него слепить уже было нельзя, а вот помесить ногами было весело.«Жарықтық, құс қанаты ғой», – говорили старшие. Слова запомнились, хотя значение их узнала я много позже.Раннюю весну, когда повсюду была распутица, дороги становились непроходимыми от грязи, вязкой глины, зима отходила, сдавая позиции неохотно, а весна только вступала в свои права, казахи обозначали одним словом – аласапыран. Когда до Наурыза оставалось несколько дней, ощутимо холодало, выпадали осадки. И это не просто переменчивость весны, а явление, имеющее свою историю.Подробно об этом нам рассказывает директор Научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Батырхан Еликович Жумабаев:– Это бесқонақ – пятеро гостей. Столь интересное название родилось не случайно. По легенде, пятеро друзей выехали из аула, в котором гостили, в свой. Было тепло и солнечно, ничто не предвещало мороза. Однако они не учли, что в степи после установившегося тепла приходит последний в этом году буран. Когда зима, волоча за собой свой морозный меч, напоследок ударяет им оземь. Пятеро друзей замерзли в степи, одеты они были не по-зимнему. С тех пор именуют эти дни последних зимних вьюг бесқонақ.Бесқонақ длится пять дней, иногда меньше, наступает в период от середины марта до середины апреля. Примечательно, что об этом явлении знают также и другие тюркские народы, называют аналогично на своем языке. Например, башкиры называют бишкунак.С середины апреля весна набирает силу, гремят раскаты первой грозы, идут по-весеннему теплые дожди. «Қызырдың қамшысы шартылдады, қыс кетті» – это Кызыр, камчой прогнав морозного старца, открыл весне дорогу.К концу апреля распускаются почки на таволге и других деревьях, растения идут в рост, поэтому время это именуют тобылғы жарған. А в первой декаде мая есть пара дней, когда холодает. В это время у водоплавающих птиц вылупляются птенцы, и зовутся эти дни қызыл жұмыртқа.К середине мая на небе почти перестают виднеться Плеяды. Казахи называли это Үркердiң батуы – Плеяды под землей. 24 июня Уркер восходит на западе, с этого момента на землю спускается шілде – самое жаркое время года, которое длится 40 ней.С середины августа в воздухе заметно похолодание, небо все чаще затягивают тучи, уже ощутимо приближение осени. Это время казахи называли «таразының тууы». Наши предки говорили «Таразы туса – таң суыр», коротко и ясно давая определение приближающимся холодам.Мизам шуақ – бабье лето, бархатный сезон. Все мы знаем, что во второй половине сентября дни стоят теплые, летает паутина, воздух все еще прогрет летом, а ночами уже свежо. Не случайно казахи называли это время «мизам шуақ», ведь «мизам» в переводе означает «паутинка».Осенью на небе появляется Сириус, скрывающийся летом в лучах солнца. Одну из самых загадочных звезд, по которой сверяли ход жизни многие народы в древности, с которой связано большое количество легенд и мифов, казахи называли Сүмбіле. А время появления на небосклоне – Сүмбіленің тууы. В пословице «Сүмбіле туса – су суыр» явственно виден отсыл к древнеегипетскому мифу о богине Хатхор, которую изображали в виде коровы со звездой Сириус между рогами.В конце мая каждый год примерно на протяжении недели дуют пронизывающие ветры. И это не просто капризы природы, а необходимое для продолжения рода у парнокопытных подсемейства настоящих антилоп – сайгаков. Именно в эти прохладные дни у самок сайгаков – құралай – начинается окот.Эти хрупкие с виду животные, представители мамонтовой фауны, имеют огромную силу воли и стойкость духа. Как иначе объяснить тот факт, что самки, готовые разродиться, идут против ветра, пока не падают без сил. И сразу же приносят потомство. Прохладные ветры способствуют быстрому заживлению пуповин у новорожденных особей, которых суровые мамки заставляют также идти против ветра сразу же после рождения. Так они укрепляют иммунитет и учат детенышей мобилизовать свои силы.Стоит отметить, что к құралай или, как их еще называют, ақ бөкен у казахов особое отношение. Эти животные считаются сакральными. На них запрещено охотиться, а того, кто посмеет убить беременную самку, ждет проклятие до седьмого колена. Кроме силы и стойкости, құралай обладают удивительной добротой и не делят малышей на своих и чужих. Так, если самка погибает, детеныш будет вскормлен другими особями.Удивительно, но факт: когда на свет появляются потомки сайгачьего рода, хищные хозяева степи – волки – прекращают свою охоту, переходя в режим ожидания.Существует немало легенд и поверий, связанных с этими грациозными животными. Расскажем здесь самую распространенную из них.Когда прародитель людей Адам-ата начал жить на земле, все живое захотело увидеть наместника Бога. И первым животным, увидевшим человека, был ақ бөкен. Проделав большой путь, степная антилопа прибыла к дому Адама-ата и Хауа-ана у подножия горы Джидда. Рухнувшего от усталости сайгака Адам бережно отнес в дом и ухаживал за изможденным животным, кормил его листьями инжирного (финикового) дерева.Пророк Адам любил гладить сайгака по голове, поэтому необыкновенно красивы глаза, а нос в форме хоботка неповторимо очарователен. Проводил первый человек и по его спине, отсюда непохожий ни на что приятный запах, исходящий от сайгака. Дотронувшись до копыт сайгака, Адам сделал его самым быстрым животным степи, а копытца и рога приобрели целебные свойства.С благодарностью за его стремление увидеть человека Адам спросил сайгака, есть ли у него бұйымтай – пожелание. Ақ бөкен ответил:– Во время окота мои детеныши страдают от насекомых, их пуповина не успевает заживать, потому что роятся мухи и другая мошкара. А луговые травы тяжелы для желудков малышей құралай.Все пожелания красивого животного были переданы Адамом Всевышнему. С тех пор во время окота самок сайгачьего рода на земле наступает холод, дуют ветры, никакая мошкара не летает, и пуповина заживает в считанные дни. Также появилась трава түйетабан – парнолистник, которой питаются новорожденные.Уходя из дома первого человека на земле, ақ бөкен получил благословение, которое ореолом сакральности окружает его до наших дней.Известным амалом является также «Сартан зауза». Начинается он в десятых числах июня и длится около пяти дней. Это тоже время холодных ветров и не по-летнему прохладных дней. Легенда гласит, что название этот амал получил после гибели девушки Заузы, которая замерзла в степи на верблюде – атане.Есть свое название и у октябрьского холода. Примерно в середине октября начинается сезон осенних ветров, идет снег, часто вперемешку с дождем – это «қазанның қара дауылы».Казахи делили қазан на малый и большой. В малый қазан пресноводные травы жухли, теряя цвет и силу, а горькие травы – солянка, марь белая, полынь – наоборот, приобретали вкус – «шөпті қазанның қағуы». Налившиеся соком горькие растения употребляли верблюды. Косили эти травы тоже после второй волны октябрьских холодов. В эти же дни начинали забой скота, в первую очередь хромых, ослабленных голов из стада.В ноябре птицы улетают на юг, в северных регионах выпадает первый снег. Это «қарашаның қайтуы» – возвращение ноября.Великая степь жила по своим законам. И если юридическую основу составлял адат – свод законов, основанный на шариате, а позже – «Жеті жарғы», то быт и уклад казахов регулировался в унисон природе.Мудрость, которую мы теперь ищем на тренингах, курсах и в толстых томах книг, наши предки знали по праву рождения. Ведь они жили по этим правилам, не нарушая баланса в природе, слушая и слыша Вселенную, они жили по народной энциклопедии, которую писала Степь и ее обитатели.Стрижка овец, перекочевка на жайляу, свадьбы, важные сборы, переговоры – все проводилось с учетом движения небесных светил и природных циклов. В этом большая мудрость наших предков, гармонично совмещавших свободный дух кочевника с правилами небес – Көк.Не это ли осознанное отношение к природе и экологичность, о которых нынче модно говорить? Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к богатейшей энциклопедии народной мудрости.