Степь – целая Вселенная, в ней свои законы, порядки, свой календарь. Наши предки жили, умело сверяя жизнь с часами природы. Без приборов и сложных расчетов они понимали Космос, слышали Небо и чувствовали Землю.
Гидромет народный
Природа бывает живая и неживая, учили нас в школе. На самом деле все живое, учили нас старшие, ата и апа. И отчего-то им, седовласым и мудрым, верилось больше, чем учебнику.
«Жерді сабалама. – Землю не бей. Бекерге шөп жұлма. – Без нужды даже траву не рви. Судың да сұрауы бар. – Даже за воду есть спрос. Тауға қарап саусақ шошайт па. – Не показывать пальцем на горы…». Подобных правил было не счесть. Касались они разного: воды, земли, даже воздуха. Объединяло их то, что они содержали запрет даже на малейшее вредительство.
Тонко и остро чувствовать окружающий мир, жить с ним в унисон, никак не нарушая, а встраиваясь в его «тело», – это казахи умели издавна. Сегодня это называется экологичным сознанием, то есть жить, не причиняя вред, с максимальной пользой для всех.
Так, например, было запрещено охотиться на животных, когда у них было время брачных игр, окота, категорически запрещалось стрелять в беременных самок. Нельзя разрушать гнезда любых пернатых. За все есть спрос, даже за камни, за траву, за любое деревце – это прививалось с детства.
Наш народ умеет, как никто другой, очеловечивать все вокруг. И это тоже говорит о повышенной ответственности и экологичности сознания наших предков.
– Тау қабағын түйіп тұр, күн ашылмайды бүгін – горы «нахмурились», сегодня уже не распогодится, – моя бабушка всегда говорила о горах, как о живом существе.
Она умела, просто взглянув на горы, у подножия которых жила, предсказать погоду на ближайшие дни, сказать, какой будет зима, скоро ли наступит весна. «Тауда жаңбыр, ертең күн суық болады. В горах идет дождь, завтра похолодает».
Детское сознание воспринимает все напрямую. Поэтому живое воображение рисовало горы, которые хмурятся, насупив брови. И всю жизнь для меня горы – живые.
Морозы по расписанию
Когда ждать потепления, а когда грянут морозы, заметет вьюга или начнется буран, будет ли снег, пролежит ли долго, можно ли отправляться в дорогу? Ответы на все вопросы казахи искали в самой природе.
Первые морозы ожидаемо приходили в декабре, тогда же были первые бураны. Называли это қырбастың қызылы. Особенно мело во время случки сайгаков. И только к концу декабря, когда сайгачьи брачные игры заканчивались, устанавливались крепкие морозы. На декабрь также приходится зимнее солнцестояние, когда наступает сама долгая ночь в году, а потому каждый последующий день будет становиться чуть длиннее.
В январе наступает зимний шілде – қыстың шілдесі, то есть по аналогии с летними знойными днями наступает самый морозный период, который длится 40 дней, как и летом – июльский шілде. Поэтому, если услышите посередине лютой зимы, что наступило шілде или что шілде шықты, то есть шілде закончилось, не удивляйтесь.
К слову, пока длился қыстың шілдесі, то есть стояли самые морозные дни, на охоту не выходили. Как правило, зимняя охота у казахов начиналась с первым снегом.
Помните у Абая:
Қансонарда бүркітші шығады
аңға,
Тастан түлкі табылар
аңдығанға.
Жақсы ат пен тату жолдас –
бір ғанибет,
Ыңғайлы ықшам киім аңшы
адамға.
Салаң етіп жолықса қайтқан ізі,
Сағадан сымпың қағып із
шалғанда.
Бүркітші тау басында, қағушы
ойда,
Іздің бетін түзетіп аңдағанда.
Сонар – это выпавший первый снег, еще не тронутый ни зверем, ни птицей, и это самое лучшее время для охоты.
Посмотрите, как описывает этот процесс в романе «Путь Абая» Мухтар Ауэзов:
«В эти дни выпал первый снежок, еще мелкий и рассыпчатый. По легкой пороше началась охота с собаками и беркутом – сонар. Охотники затемно выезжали по ночному звериному следу. За десять дней охоты с одним только беркутом и гончей-тазы добыли немало лисиц. Меткие стрелки, Шаке и Башей, уходя в горы с фитильными ружьями на сошках, настреляли немало крупного зверья и завалили лагерь мясом и шкурами архаров.
Охотники ложились спать с наступлением сумерек, вставали при первых проблесках утра. Жили в суровых условиях охотничьего быта. Нукеры с утра готовили чай, после горячего чая расходились по охотам, кто по распадкам за лисами, кто в горы за архарами.
Этот день охоты начался с необыкновенной удачи. В то утро Абай еще спал крепким сном, когда, толкая его в плечо, Ербол разбудил друга. Они разместились в довольно просторном шалаше, утепленном толстым войлоком. Абай поднял голову и увидел в полутьме Ербола, тормошившего его. Ербол тихо сказал ему:
– Ты только посмотри! Что он собирается делать? – и поворотом головы, поведя подбородком в сторону, указал в глубину шалаша».
По-волчьи выть
Во второй половине февраля, как правило, начинаются бураны. И на протяжении недели, а то и двух, метет сильно и почти непрерывно. «Февральские метели», – говорят привычно жители северных регионов. Причем метет всегда словно по расписанию и определенное количество дней. И «виноваты» в этом волки!
Именно во второй половине февраля начинаются волчьи свадьбы – бөрісырғақ. Как видно из этимологии слова, бөрі – это волк, а сырғақ – морозный, снежный круп. И ведь именно так, колючим крупом метут февральские бураны.
Волк – фигура для казахов особая, это одно из тотемных животных кочевников. По легенде, тюрки выжили благодаря волчице, которая выкормила их. Поэтому тюркские племена сохранили трепет и уважение к волкам.
К слову, проводить брачный обряд у волков имеет право только вожак. Он долго и тщательно выбирает себе пару – бөрте. И ошибиться ему нельзя, ведь самка должна выносить и родить волчат, продолжателей стаи. Когда выбор сделан, волк и волчица уединяются, уходят от посторонних глаз и от стаи.
И в это время в степи начинаются бураны. Казахи говорили: ат құлағы көрінбейтін боран – когда не видно даже ушей лошади, на которой едешь. Как только брачный сезон у волков заканчивался, переставало мести. А до тех пор, пока шли дни бөрісырғақ, казахи не выезжали в дальнюю дорогу. Даже если наступали относительно теплые дни, степняки знали – это временное затишье и пока отправляться в путь нельзя, потому что волк в это время особо беспощаден и опасен.
Наши предки неспроста жили в гармонии с окружающим миром. И не от праздного любопытства они наблюдали за природой. Это была позиция уважения к ней, когда человек не просто потребитель, а заботливый хозяин, учитывающий интересы всех.
Крылатые дни
Летоисчисление казахов отличалось от привычного нам. Календарный год для наших предков начинался в марте, точкой отсчета служил праздник Наурыз. Особое внимание уделялось 12-летнему циклу – мушел. С движением и ростом луны связывали не только бытовые, но и другие вопросы.
Звездными расчетами занимались есепші – люди, обладающие знаниями о сакральных свойствах светил, читающие знаки и символы от природы, умеющие видеть и слышать больше, чем обычный человек.
Каждая фаза луны носила свое название, и есепші знали характерные особенности каждого лунного периода, присущие ему погодные и природные явления. Начало этот своеобразный лунный календарь брал с наурыза.
Өлара – так называли казахи время между двумя месяцами. Существовало поверье: если в день на стыке двух месяцев идут осадки, то и весь следующий месяц будет дождливым или снежным.
Весной с юга возвращались птицы, как правило, это был конец месяца наурыз. И теплые дни резко сменялись холодными, выпадал снег с дождем, который не убирали и не подметали, считалось, что это береке с небес. А дни эти называли құс қанаты.
Помню, как в детстве в конце марта наступали каникулы. Самая долгая четверть заканчивалась, и мы ехали в аул, к дедушке с бабушкой. Снега уже не было, и мы с удовольствием носились по двору, высматривали птиц, ждали ласточек – их гнездо было под самой крышей дома. И обязательно выпадал снег, снеговика из него слепить уже было нельзя, а вот помесить ногами было весело.
«Жарықтық, құс қанаты ғой», – говорили старшие. Слова запомнились, хотя значение их узнала я много позже.
Раннюю весну, когда повсюду была распутица, дороги становились непроходимыми от грязи, вязкой глины, зима отходила, сдавая позиции неохотно, а весна только вступала в свои права, казахи обозначали одним словом – аласапыран. Когда до Наурыза оставалось несколько дней, ощутимо холодало, выпадали осадки. И это не просто переменчивость весны, а явление, имеющее свою историю.
Подробно об этом нам рассказывает директор Научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Батырхан Еликович Жумабаев:
– Это бесқонақ – пятеро гостей. Столь интересное название родилось не случайно. По легенде, пятеро друзей выехали из аула, в котором гостили, в свой. Было тепло и солнечно, ничто не предвещало мороза. Однако они не учли, что в степи после установившегося тепла приходит последний в этом году буран. Когда зима, волоча за собой свой морозный меч, напоследок ударяет им оземь. Пятеро друзей замерзли в степи, одеты они были не по-зимнему. С тех пор именуют эти дни последних зимних вьюг бесқонақ.
Бесқонақ длится пять дней, иногда меньше, наступает в период от середины марта до середины апреля. Примечательно, что об этом явлении знают также и другие тюркские народы, называют аналогично на своем языке. Например, башкиры называют бишкунак.
С середины апреля весна набирает силу, гремят раскаты первой грозы, идут по-весеннему теплые дожди. «Қызырдың қамшысы шартылдады, қыс кетті» – это Кызыр, камчой прогнав морозного старца, открыл весне дорогу.
К концу апреля распускаются почки на таволге и других деревьях, растения идут в рост, поэтому время это именуют тобылғы жарған. А в первой декаде мая есть пара дней, когда холодает. В это время у водоплавающих птиц вылупляются птенцы, и зовутся эти дни қызыл жұмыртқа.
К середине мая на небе почти перестают виднеться Плеяды. Казахи называли это Үркердiң батуы – Плеяды под землей. 24 июня Уркер восходит на западе, с этого момента на землю спускается шілде – самое жаркое время года, которое длится 40 ней.
С середины августа в воздухе заметно похолодание, небо все чаще затягивают тучи, уже ощутимо приближение осени. Это время казахи называли «таразының тууы». Наши предки говорили «Таразы туса – таң суыр», коротко и ясно давая определение приближающимся холодам.
Мизам шуақ – бабье лето, бархатный сезон. Все мы знаем, что во второй половине сентября дни стоят теплые, летает паутина, воздух все еще прогрет летом, а ночами уже свежо. Не случайно казахи называли это время «мизам шуақ», ведь «мизам» в переводе означает «паутинка».
Осенью на небе появляется Сириус, скрывающийся летом в лучах солнца. Одну из самых загадочных звезд, по которой сверяли ход жизни многие народы в древности, с которой связано большое количество легенд и мифов, казахи называли Сүмбіле. А время появления на небосклоне – Сүмбіленің тууы. В пословице «Сүмбіле туса – су суыр» явственно виден отсыл к древнеегипетскому мифу о богине Хатхор, которую изображали в виде коровы со звездой Сириус между рогами.
Свежесть ҚҰралай
В конце мая каждый год примерно на протяжении недели дуют пронизывающие ветры. И это не просто капризы природы, а необходимое для продолжения рода у парнокопытных подсемейства настоящих антилоп – сайгаков. Именно в эти прохладные дни у самок сайгаков – құралай – начинается окот.
Эти хрупкие с виду животные, представители мамонтовой фауны, имеют огромную силу воли и стойкость духа. Как иначе объяснить тот факт, что самки, готовые разродиться, идут против ветра, пока не падают без сил. И сразу же приносят потомство. Прохладные ветры способствуют быстрому заживлению пуповин у новорожденных особей, которых суровые мамки заставляют также идти против ветра сразу же после рождения. Так они укрепляют иммунитет и учат детенышей мобилизовать свои силы.
Стоит отметить, что к құралай или, как их еще называют, ақ бөкен у казахов особое отношение. Эти животные считаются сакральными. На них запрещено охотиться, а того, кто посмеет убить беременную самку, ждет проклятие до седьмого колена. Кроме силы и стойкости, құралай обладают удивительной добротой и не делят малышей на своих и чужих. Так, если самка погибает, детеныш будет вскормлен другими особями.
Удивительно, но факт: когда на свет появляются потомки сайгачьего рода, хищные хозяева степи – волки – прекращают свою охоту, переходя в режим ожидания.
Существует немало легенд и поверий, связанных с этими грациозными животными. Расскажем здесь самую распространенную из них.
Когда прародитель людей Адам-ата начал жить на земле, все живое захотело увидеть наместника Бога. И первым животным, увидевшим человека, был ақ бөкен. Проделав большой путь, степная антилопа прибыла к дому Адама-ата и Хауа-ана у подножия горы Джидда. Рухнувшего от усталости сайгака Адам бережно отнес в дом и ухаживал за изможденным животным, кормил его листьями инжирного (финикового) дерева.
Пророк Адам любил гладить сайгака по голове, поэтому необыкновенно красивы глаза, а нос в форме хоботка неповторимо очарователен. Проводил первый человек и по его спине, отсюда непохожий ни на что приятный запах, исходящий от сайгака. Дотронувшись до копыт сайгака, Адам сделал его самым быстрым животным степи, а копытца и рога приобрели целебные свойства.
С благодарностью за его стремление увидеть человека Адам спросил сайгака, есть ли у него бұйымтай – пожелание. Ақ бөкен ответил:
– Во время окота мои детеныши страдают от насекомых, их пуповина не успевает заживать, потому что роятся мухи и другая мошкара. А луговые травы тяжелы для желудков малышей құралай.
Все пожелания красивого животного были переданы Адамом Всевышнему. С тех пор во время окота самок сайгачьего рода на земле наступает холод, дуют ветры, никакая мошкара не летает, и пуповина заживает в считанные дни. Также появилась трава түйетабан – парнолистник, которой питаются новорожденные.
Уходя из дома первого человека на земле, ақ бөкен получил благословение, которое ореолом сакральности окружает его до наших дней.
Осень с краской грусти
Известным амалом является также «Сартан зауза». Начинается он в десятых числах июня и длится около пяти дней. Это тоже время холодных ветров и не по-летнему прохладных дней. Легенда гласит, что название этот амал получил после гибели девушки Заузы, которая замерзла в степи на верблюде – атане.
Есть свое название и у октябрьского холода. Примерно в середине октября начинается сезон осенних ветров, идет снег, часто вперемешку с дождем – это «қазанның қара дауылы».
Казахи делили қазан на малый и большой. В малый қазан пресноводные травы жухли, теряя цвет и силу, а горькие травы – солянка, марь белая, полынь – наоборот, приобретали вкус – «шөпті қазанның қағуы». Налившиеся соком горькие растения употребляли верблюды. Косили эти травы тоже после второй волны октябрьских холодов. В эти же дни начинали забой скота, в первую очередь хромых, ослабленных голов из стада.
В ноябре птицы улетают на юг, в северных регионах выпадает первый снег. Это «қарашаның қайтуы» – возвращение ноября.
Степная энциклопедия
Великая степь жила по своим законам. И если юридическую основу составлял адат – свод законов, основанный на шариате, а позже – «Жеті жарғы», то быт и уклад казахов регулировался в унисон природе.
Мудрость, которую мы теперь ищем на тренингах, курсах и в толстых томах книг, наши предки знали по праву рождения. Ведь они жили по этим правилам, не нарушая баланса в природе, слушая и слыша Вселенную, они жили по народной энциклопедии, которую писала Степь и ее обитатели.
Стрижка овец, перекочевка на жайляу, свадьбы, важные сборы, переговоры – все проводилось с учетом движения небесных светил и природных циклов. В этом большая мудрость наших предков, гармонично совмещавших свободный дух кочевника с правилами небес – Көк.
Не это ли осознанное отношение к природе и экологичность, о которых нынче модно говорить? Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к богатейшей энциклопедии народной мудрости.