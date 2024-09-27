Избран новый генсек НОК

Кадровые назначения , Спорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В конце августа Жанар Утешеву лишили полномочий генерального секретаря НОК

Фото: пресс-служба НОК РК

В Астане состоялась Генеральная ассамблея Национального Олимпийского комитета Казахстана. Одним из рассмотренных вопросов на повестке стало избрание нового генерального секретаря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации

Президент НОК Казахстана Геннадий Головкин предложил кандидатуру Алимжана Акаева, которая в итоге была утверждена единогласно.

«Хочу выразить благодарность всем членам Генеральной ассамблеи за оказанное доверие и поддержку выдвинутой мною кандидатуры. Поздравляю Алимжана Акаева с избранием. Уверен, что его многолетний опыт и знания помогут достигнуть поставленных целей и задач», – резюмировал Геннадий Головкин. 

В течение семи лет Акаев возглавлял департамент международных отношений Национального Олимпийского комитета Казахстана. С февраля 2024 года занимал должность советника президента НОК Казахстана по международным вопросам.

Геннадий Головкин отметил достижения спортсменов на прошедшей Олимпиаде в Париже и подчеркнул, что соревновательный цикл еще продолжается. И подготовку к следующим Играм, которые пройдут в Лос-Анжелесе в 2028 году, необходимо начать уже сейчас.

Напомним, в конце августа Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК.

#избрание #генсек #НОК #Алимжан Акаев

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