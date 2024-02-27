Избрание Геннадия Головкина прокомментировали в НОК

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Национальной олимпийском комитете отметили, что новый президент настроен на активную деятельность по развитию казахстанского спорта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: НОК РК

Напомним, 26 февраля состоялась внеочередная Генеральная ассамблея Национального Олимпийского комитета РК, в ходе которой был избран новый президент НОК РК Геннадий Головкин, а также состав исполнительного комитета.

– Новый президент настроен на активную деятельность по развитию казахстанского спорта, особенно на укрепление международных взаимоотношений. У него уникальный международный опыт, безупречная репутация в мировом спортивном сообществе и лидерские качества, которые особенно необходимы сейчас для нашего спорта, - сказала генеральный секретарь организации Жанар Утешева.

Напомним, что Тимур Кулибаев досрочно прекратил свои полномочия на посту президента организации.

Генсекретарем НОК стала Жанар Утешева, вице-президентом по летним видам спорта – Данияр Абулгазин, президент Федерации настольного тенниса РК; вице-президентом по зимним видам спорта – Аскар Мамин, президент Казахстанской федерации хоккея. 

Другие должности заняли: вице-президент по общим вопросам - Ербол Мырзабосынов, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры; вице-президент по развитию паралимпийских видов спорта - Серик Сапиев, чемпион Олимпийских игр (2012); представитель Комиссии спортсменов - Ольга Рыпакова, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012), серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2008) и бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).

Состав представителей национальных спортивных федераций выглядит следующим образом: президент Федерации легкой атлетики РК Даниал Ахметов, чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) Дмитрий Баландин, первый вице-президент Федерации тяжелой атлетики Гаджи Гаджиев, президент Федерации дзюдо Куанышбек Есекеев, президент ОЮЛ в ФА «Национальная лыжная ассоциация РК» Диас  Сулейменов, президент Федерации тенниса Булат Утемуратов и президент Казахстанской федерации гимнастики Алия Юсупова.

Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан создан 3 февраля 1990 года и получил признание Международного Олимпийского Комитета в сентябре 1993 года. НОК РК является самостоятельной независимой общественной организацией. 

 

 

#НОК #новый состав #Геннадий Головкин

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