Известный казахстанский ученый Сакен Амиреев скончался от COVID-19

Фото предоставлено источником
Скончался основоположник школы эпидемиологии и вакцинологии в Казахстане Сакен Амиреев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службеу Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова.
"Мы с глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром от коронавируса скоропостижно скончался основоположник школы эпидемиологии и вакцинологии в Казахстане, доктор медицинских наук, профессор Амиреев Сакен Амиреевич. С именем профессора Амиреева неразрывно связано развитие инфекционной и эпидемиологической служб Казахстана. 20-тысячный коллектив профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов КазНМУ глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.
Отмечается, что труды, научные публикации, книги и пособия Сакена Амиреевича по эпидемиологии и вакцинологии стали для многих специалистов путеводителем в обретении профессионализма в этой области медицины. Он – автор 678 статей, тезисов, более 50 из которых опубликованы в зарубежных изданиях, 4 монографий, 4 базовых учебников по эпидемиологии, медицинской паразитологии, 10 наименований практических (национальных) руководств, 25 учебно-методических пособий, 2 томов лекционных курсов по венерологии.
"Особо следует отметить изданное впервые в мире руководство под названием "Стандартные определения случаев и алгоритмы мероприятий при инфекционных болезнях" в двух томах на казахском и русском языках, охватывающее 115 нозологических форм инфекций и инвазий. Уникальность данного руководства заключается в том, что применение в повседневной практике данной методики дает врачам возможность безошибочно и своевременно определить случай болезни, соответствующий именно данной патологии по трем базовым критериям – эпидемиологическому, клиническому, лабораторному", – отметили в КазНМУ.
Подчеркивается, что профессором Амиреевым издано национальное руководство "Иммунизация на практике" в 2014 году и "Қолданыстағы иммунизация" в 2018 году. В них освещены практически все аспекты иммунизации, характеристика важных показаний и противопоказаний к иммунизации. Его заслуги по праву признаны Министерством образования и науки Казахстана и отмечены званием "Лучший преподаватель вузов Казахстана".