Извилистые пути туристических троп

Только 15% туристического потенциала используется в Костанайской области. Причина известная, но пока нерешаемая: отсутствие дорог, транспорта и придорожного сервиса.

У НАС ЭТИХ ХОЗЯЙСТВ – ЗАВАЛИСЬ!

Вообще-то Костанайская область – аграрный регион, и вполне логично было бы развитие в этой местности агротуризма. К примеру, на Западе это очень распространенный вид отдыха и развлечения путешественников. В той же Германии даже в маленьких городишках вам предложат съездить на ферму, чтобы покормить и подоить козу, а в Грузии потоки туристов выстраиваются у виноградников, желая за деньги собрать новый урожай...

А что же может предложить Костанайский регион? С одной стороны, у нас такого добра, как крестьянские хозяйства, как у кота Матроскина гуталина – завались. Но с другой, несмотря на обилие и разнообразие хозяйств, агротуризм в местных широтах пока не получил столь масштабного развития. Вся беда в том, что крупные ТОО, которым действительно есть чем похвастать перед заморскими и даже местными гостями, слишком удалены от областного центра, а изнеженный иностранный турист, привыкший к комфортабельным условиям, ни за что не потащится на автобусе за 500 км, да еще и по нашим-то дорогам!

– Сколько бы мы ни предлагали иностранцам туристические маршруты в различных направлениях, всегда встает вопрос перевозки. То есть если расстояние до пункта назначения составляет более 200 километров и нет самолетов, они даже не рассматривают такие предложения, – пояснила руководитель экскурсионного бюро «БЕСТ КЗ» Гульмира Капенова. – Тяжело по нашим дорогам выстраивать маршруты и с местным туристом. Потому что если, например, это детские группы, то обязательно должен быть автобус. А значит, должна быть хорошая проходимость дорог, поскольку современные автобусы низко посажены и идут только по автобанам. А возить маленькую группу на такие большие расстояния просто нерентабельно. Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости развития малой авиации в регионе. В советское время у нас летали самолеты и в Торгай, и в Наурзум. Можно было бы это возродить и тогда, думаю, агротуризм в нашем регионе точно бы «ожил».

Впрочем, не так давно в Костанайской области все же запустили агротуристический маршрут. И «зашел» он прямо на ура. Сотни костанайцев ежегодно стремятся попасть на верблюжью ферму, чтобы полюбопытствовать, чем живет и дышит это млекопитающее, отведать шубат, а также отдохнуть в компании гидов-аниматоров с песнями под гитару и травяным чаем из самовара. Сегодня это один из самых востребованных туров в регионе. И все же этот пример единичен. Но, возможно, только пока. Все будет зависеть от того, насколько местные власти будут старательно прокладывать дороги к потенциально привлекательным агротуристическим объектам.

ПО ЗОВУ ПРИРОДЫ

Еще одна особенность Костанайской области – многогранная природа. Пожалуй, нет ни в одном регионе Казахстана такого разнообразия флоры и фауны. Здесь есть такие ландшафты, что даже видавшие виды туристы диву даются. Чего только стоят перевиваемые пески и уменьшенный Гранд Каньон на юге области. Торгайский регион – вообще кладезь туристических фишек. Это и цветущая среди песков эфедра (пустынная малина), и пустынный обрыв, открывающий вид на бурнотекущую речку Торгай. Словом, изобилие местной природы способно дать фору и солнечным пляжам Турции, и даже манящим своими загадками африканским сафари. Вот только они практически не работают на экономику области. И вот почему – эксперты уверены, что проблема в отстающей от международных стандартов материальной базе и недостаточном развитии инфраструктуры. А ведь Торгай – самый отдаленный регион области.

– Иностранные туристы, особенно немцы, очень культурные. Им нужна цивилизация. А если там нет биотуалетов, какой же немец туда поедет? Если немцы, наши бывшие соотечественники, еще под кустом лопухом могут перебиться, то немецкому немцу обязательно нужны биотуалет и душ. В этом вся проблема, – говорит биолог, сотрудник отдела природы областного Костанайского краеведческого музея Андрей Андрющенко.

Но не все так плохо, как кажется. Есть в регионе и некоторые наработки, которые вот уже на протяжении почти десятка лет влекут к нам заморских гостей. Речь идет о Наурзумском государственном заповеднике. Богатые березово-осиные леса со своим многообразием животного мира давно стали фишкой региона для привлечения любителей круго­светных путешествий. Сюда приезжают ученые из Англии, Америки и даже Китая для исследований необычных ландшафтных пространств. Своими живописными местами заповедник не перестает удивлять даже самых бывалых путешественников.

– Наурзумский заповедник – единственный в Казахстане, где есть все виды ландшафта. Во время пешего путешествия по тропам туристы могут насладиться не­обычайной красотой уникальных лесов, степей и озер. Нередко на пути встречаются и краснокнижные животные и птицы, – утверждает заместитель директора Наурзумского заповедника Мария Зейнелова.

Среди новинок экологического туризма в Костанайском регионе – экоотель, который разместился на берегу Мыльного озера близ Аракарагайского лесничества Алтынсаринского района. Он представляет собой сеть больших палаток с панорамными окнами, сквозь которые открывается прекрасный вид на звезды. В этом и заключается вся прелесть экоотеля – наслаждение природой. От этого занятия здесь ничто не отвлекает – ни электричество, ни телефон... Всего этого здесь попросту нет. Зато есть шикарные живописные виды, дикая фауна. Постепенно такой отдых становится интересным для костанайцев, и число постояльцев экоотеля ежегодно растет.

ПО СЛЕДАМ ПРЕДКОВ

Богат костанайский край и культурным наследием. Есть на что посмотреть в поселке Кушмурун Аулиекольского района, где расположены реликтовые леса черной ольхи. По преданию в этих окрестностях когда-то в далекие времена останавливался сам Чингисхан. Интерес­на историческими фактами и Житикара. Поселок Львовка – центр восстания против Колчака в феврале 1919 года. Здесь установлен обелиск жерт­вам колчаковской расправы, имеется и музей Гражданской войны. А поселок Пресногорьковка в Узункольском районе известен бывшим казачьим поселением, которое было основано в конце XVIII века. По сей день здесь хранятся исторические памятники того времени, а также постройки начала XX века, выполненные в сибирском стиле, и древнейший из памятников – Свято-Никольская церковь.

К тому же Костанайская область – родина многих известных личностей, внесших вклад в развитие страны. Здесь и место рождения и захоронения Ибрая Алтынсарина, и могила супруги Ахмета Байтурсынова – Бадрисофы. На костанайщине родился и вырос Чокан Валиханов. Все это могло бы стать отличной базой для повышения уровня знаний и культурного обогащения как педагогического состава образовательных учреждений, так и для подрастающего поколения страны. Но пока такие экскурсии в основном – индивидуальные услуги. Проблема – географичес­кое расположение региона.

– Дело в том, что Костанайская область находится в так называемом логистическом тупике. То есть от нас поезда уходят только на Алматы и Нур-Султан. И есть парочка направлений за счет прицепных вагонов. И даже эти поезда летом настолько перегружены, что купить билеты практически нереально. Тем более если говорить о групповых турах, представьте, нужно выкупить минимум 20 билетов для школьников. Мы за это даже не беремся, потому что забронировать билеты можно только за 45 дней до поездки, – говорит Гульмира Капенова.

Так что в основном туротрасль Костанайской области рассчитана на местного потребителя. Даже несмотря на то, что у нас есть чем удивить мир. Недостаточно развитая система досуга, более чем скромный сервис и нуждающаяся в модернизации инфраструктура – вот главные причины, по которым в регионе используется всего лишь 15% туристического потенциала.