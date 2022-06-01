К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области

Наша общая задача

Решение экологических проблем региона – задача многогранная, а потому важно консолидировать усилия общественности, ученых и государственных органов.

Об этом шла речь на первом «круглом столе», инициированном общественным объединением «Западно-Казахстанское эколого-географическое общество». На заседание были приглашены специалисты природоохранных ведомств, а также представители сферы образования региона.

– Чем шире биоразнообразие, тем устойчивей экология. Каждый вид, каким бы незначительным он ни казался, вносит свой вклад в обеспечение устойчивос­ти не только «родной» локальной системы, но и биосферы в целом. В изучении и сохранении биоразнообразия нужно объединять усилия общест­венности, ученых и местной исполнительной власти, – сказал один из учредителей ЭГО, магистр биологических наук, научный сотрудник Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова, единственный в ЗКО орнитолог Михаил Шпигельман.

В этом вопросе нельзя разделять экосистему на части: водоем, землю, биоту.

– В последнее время мы часто слышим, что краснокнижная сайга, восстановив поголовье, мешает фермерам, – продолжает он. – Недавно приехали из экспедиции на Аралсор. В каком состоянии сейчас степь? Она полностью деградирована. Что произрастает на данной территории? Вам любой ботаник скажет, что это сильнейший перевыпас, степь не имеет продуктивной ценности для скота, тем более для сайги, которая питается избирательно. Когда в прошлом году начали проект по сайге, объезжали чабанские точки, разговаривали с фермерами, обратили внимание, что большинство из них не имеет профильного образования. У нас степь, особенно ниже села Чапаево, опустыненная. Вольный выпас возможен до определенного момента. Потом территория становится бесплодной пустыней. То есть для ведения сельского хозяйства должен быть научный подход.

Жангир-хан двести лет назад повелел высаживать деревья в Орде, чтобы закрепить пес­ки. Сейчас из-за перевыпаса пески могут прийти в движение, если уже этот процесс не начался. Остановить движение песков – сложнейшая проблема. С рядом лесхозов совместная работа налажена на высоком уровне. Например, работники Урдинского лесхоза передали труп редко встречающегося в нашей области степного кота. К ученым сразу двух вузов и противочумной станции впервые попал такой ценный научный материал, с которым можно работать. Вместе с тем в регионе много уникальных природных сообществ, особо охраняемых природных территорий, где не ведется никакая научная работа. Мы могли бы проводить для лесничих обучающие семинары.

– Хотелось бы плотнее работать и с надзорными органами. В прошлые выходные делали сплав по реке Чаган от станции Динамо до Чугунного моста. Пройдя на байдарке 12 километров, я насчитал более 10 рыболовных сетей. Большинство – брошенные. В них попадают рыба, птица. В местах отдыха горожан – груды мусора. В советское время были «зеленые» добровольные дружины. Нужны они и сейчас, пора подключать общественность, принимать самые решительные меры. К тому же многие граждане даже не знают, куда обращаться, если видят нарушения природоохранного законодательства, – отмечает Михаил Шпигельман.

Экоактивисты акцентируют внимание и на необходимости участия ученых в работе местной исполнительной власти.

Так, несколько лет идет обсуж­дение по строительству дороги в новый микрорайон и моста через реку Чаган. Чиновники обещают компенсационную посадку. Но надо учитывать, что отдельно посаженные деревья – это не лес. Лес – это экосистема, где важна каждая ее составляющая. Есть такие понятия, как световое и шумовое загрязнения. Вдоль трасс всегда зона отчуждения, где отсутствует любая биота. Для реализации проекта моста необходимо провести научное обследование территории. Это работа биологов. В регионе сильная база ботаников, зоологов, герпетологов, которые могут провести обследование и дать заключение: что же представляет собой данный участок леса. И это касается не только проекта моста, но и Переволочной рощи и водо­хранилищ.

По словам председателя ЭГО, члена Республиканского экологического совета при партии «AMANAT» Дархана Сариева, у чиновников нет ответа на вопрос: сколько парков предусмотрено в новом микрорайоне, где будут проживать 50 тыс. человек? А это значит, будет нагрузка на единственный в городе парк, который и так «задыхается».

– Законные места для произрастания деревьев – это парки, скверы, а также земли гослесфонда. При современном состоянии экологического законодательства наиболее защищенные леса на землях гослесфонда. В остальных местах дерево могут срубить под любым предлогом, – говорит Дархан Сариев. – Сегодня, когда происходит процесс поглощения природного ландшафта антропогенным процессом, необходимо сохранить этот шаткий баланс. И если для развития населенных пунктов выводятся земли из гос­лесфонда, значит туда нужно включать другие участки. Надо расширять сеть особо охраняемых природных территорий. Можно смело говорить, что любой пойменный лес должен входить в ООПТ, так как создание заповедных зон в поймах – один из основных путей сохранения рек.

Активисты поднимали вопросы развития экотуризма, волонтерского движения среди школьников и студентов, а также патриотического воспитания подрастающего поколения. Любить свой край – это в первую очередь знать его особенности.

– Дети не знают природу, насколько богатый у нас растительный и животный мир, – говорит Михаил Шпигельман. – Спросите, сколько у нас заказников, какие есть уникальные места, редкие растения и животные. Ответят единицы. Например, в Западно-Казах­станской области обитают около 320 видов птиц, а всего по Казахстану их чуть менее 500. То есть 70% видового состава птиц встречается в нашей области. А на уроках школьники не могут назвать и десятка местных птиц.

В рамках экологического просвещения для школьников и студентов общественное объединение готово проводить открытые уроки по краеведению, образовательные семинары, фотовыставки. Молодежь и неравнодушных граждан можно подключать к сбору семян деревьев, расчистке от сухостоя земель гослесфонда.

Помощь школьников и студентов в сборе семян стала бы хорошим подспорьем для работников питомников и лесхозов, отметил руководитель Областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алдияр Халелов.

– В этом году мы все питомники перевели на капельное орошение, потому что без полива нет никакого эффекта. По поручению Президента на следующий год должны вырастить 11 миллионов саженцев. Мы готовы работать с молодежью, волонтерами и по уборке сухостоя с соблюдением всех правил безопасности, – ­сообщил он.

Поддержал руководитель природоохранного ведомства и идею создания региональной Красной книги. Ее озвучил кандидат геог­рафических наук, профессор, исполняющий обязанности проректора по научной работе и международным связям Западно-­Казахстанского университета им. М. Утемисова Кажмурат Ахмеденов:

– Казахстан подписал Конвенцию по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия. Одним из ее пунктов является ведение красных книг растительного и животного мира. У нас есть единая Красная книга Республики Казахстан. Но это не говорит о том, что она не нужна на региональном уровне или ее нельзя создать. В 2006 году издана Красная книга Алматинской области. В Мангистауской облас­ти началась работа по составлению такой книги. Есть Красная книга растений – Каталог редких и исчезающих видов рас­тений Мангистауской области. Наша область уникальна своими ландшафтами. Считаем, что для региона необходимо выпустить отдельную Красную книгу.

Ученые вуза сделали Зеленую книгу ЗКО. Она представляет собой конспект экосистем редких природных ландшафтов, которые необходимо сохранить для будущих поколений. Эта работа проводилась в 2000 году при финансовой поддержке Фонда охраны окружающей среды. Книга стала настольной для всех ученых, которые занимаются вопросами сохранения биологического и ландшафтного разнообразия региона.

Также в 2000-х годах ученые по заказу управления природных ресурсов и регулирования природопользования начинали создавать Красную книгу. Был соб­ран материал, но окончательно он так и не был оформлен. Для чего нужна такая книга? Это не просто красивое издание с интересными фотографиями, которое можно подарить. В первую очередь Красная книга – это сигнал тревоги по тем видам растений и животных, которые исчезают на нашей территории. Во-вторых, это справочник, где собраны все исследования биоразнообразия региона. Работа по подготовке Красной книги начинается с выпуска отдельных брошюр по каждой группе живых организмов. Вся эта информация накап­ливается, потом объединяется в Красную книгу.

Университет уже начал на инициативной основе эту работу. Ученые за счет средств вуза выезжают в экспедиции, проводят исследования. Недавно была опубликована книга «Хищные птицы Западно-Казахстанской области». Это учебно-методическое пособие для школьников, студентов. В книге дается полная характеристика каждого вида хищных птиц. Красная книга даст населению представление о биоразнообразии региона, она нужна для работников лесхозов. На ее основе можно делать рекомендации по включению отдельных видов в республиканскую Красную книгу.

Университет уже составил План мероприятий по подготовке материалов для Красной книги на 2023–2025 годы. Для подключения к этой работе госорганов будет направлено письмо в Областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования. Говорили ученые и о важности создания так называемой Черной книги, куда включаются инвазивные, чуждые для местных экосистем виды.

Впереди у ученых и специалистов лесхозов, инспекторов большая работа. Так, совместно с лесхозами нужно провести кадастровую инвентаризацию – одним ученым сделать эту масштабную работу не под силу. Предстоят и совместные рейды по водоемам, продолжатся исследования по сайге с инспекторами охотзоопрома.

Летом этого года в области впервые планируется установить два искусственных гнездовья.

– Согласно нашим исследованиям, численность степных орлов в регионе катастрофически падает. Они гнездятся на земле. Скот, дикие животные, люди, машины не дают птицам поставить потомство на крыло. Иногда орлы, могильники строят гнезда на столбах ЛЭП и нередко гибнут. Наносится ущерб природе, возникают аварийные ситуации по электроснабжению. К нам обратилась организация, которая изготавливает искусственные гнездовья для крупных хищных птиц, – говорит Михаил Шпигельман. – Предлагаю установить эти гнездовья недалеко от базы охотзоопрома, чтобы они были под присмотром инспекторов.

Установка таких гнездовий дала положительный результат в других странах. Так, в российском заповеднике «Черные земли» в искусственном доме не прочь завести потомство аисты. Возможно, и в ЗКО благодаря этому эксперименту получится увеличить популяции некоторых видов птиц…

Все участники «круглого стола» отметили, что такие совместные обсуждения экологических проблем и поиск путей их решения должны проходить на постоянной основе.