К декабрю в РК насчитывалось авто на 19,5% больше, чем годом ранее

Транспорт
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Несмотря на попытки постепенно обновить автопарк, по дорогам страны всё ещё катается преимущественно автохлам, передает Kazpravda.kz

Фото: РИА Новости

К декабрю 2023 года в Казахстане насчитывалось 5,3 млн автотранспортных средств — на 19,5% больше, чем годом ранее. В их числе - 4,6 млн легковых автомобилей (+19,7%), 518,9 тыс. грузовых авто (+16,6%) и 110,4 тыс. автобусов (+22,1%). Из 5,3 млн автотранспортных средств 4,8 млн машин принадлежали физическим лицам (+ 20,5%), 482,6 тыс. автомашин — юридическим лицам (+10,4%), передает finprom.kz.

В разбивке по объёму двигателя самый популярный вариант — от 1500 до 2000 куб. см: таких авто числилось 2,1 млн. Также в РК было зарегистрировано 858,1 тыс. машин с объёмом двигателя до 1500 куб. см и 830,3 тыс. автомобилей с объёмом двигателя от 2000 до 2500 куб. см.

В разрезе видов используемого топлива больше всего автомобилей работало на бензине: 4,3 млн транспортных средств (+18,3%). На смешанном топливе работало 401,5 тыс. авто (+21,4%), на дизельном топливе -374,5 тыс. (+12,8%). Заметно (в 13,5 раза) выросло количество электроавтомобилей (7,7 тыс).

Несмотря на попытки постепенно обновить автопарк, по дорогам страны всё ещё катается преимущественно автохлам: машин, котором более 20 лет, насчитывается 2,4 млн (46,5% от автопарка РК). Автомобилей в возрасте от 10 до 20 лет зарегистрировано 1,2 млн (23,6%), от 7 до 10 лет — 683,2 тыс. (13%), от 3 до 7 лет — 561,8 тыс. (10,7%), до 3 лет — всего 313,4 тыс. (6%).

В то же время обеспеченность населения легковыми автомобилями растёт: на 1 декабря 2023 года показатель составил уже 22 авто на 100 человек населения, против 18,5 годом ранее. Самые высокие показатели наблюдались в Восточно-Казахстанской области: 39,1 на 100 человек. Далее расположились Алматинская (33,4), Карагандинская (26,2) и Северо-Казахстанская (25,5) области, а также Алматы (23,3).

#авто #автотранспорт

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