​К мировым таможенным стандартам

Накануне в рамках международного саммита, объединившего лучшие умы планеты, в Нур-Султане состоялось открытие Регионального форума Всемирной таможенной организации (World Customs Organization) по вопросам деятельности свободных экономических зон (СЭЗ).
Во вступительном слове на открытии региональной встречи WCO, собравшей в столице представителей 31 таможенной службы стран – членов таможенной организации, региональный директор по Центральной Азии USAID Кристофер Эдвардс отметил прежде всего открытость национальной экономики Казахстана. Данное обстоятельство имеет самое прямое отношение к деятельности Таможенной службы страны, одним из важных показателей эффективности которой выступают администрирование и регулирование СЭЗ.
– Свободные экономические зоны – важный инструмент государственной политики, в рамках которой имеется возможность создать более привлекательный инвестиционный климат и благоприятные условия для развития конкретной отрасли производства, – считает региональный директор.
По мнению вице-министра финансов Каната Баедилова, в Казахстане имеется широкий спектр возможностей, предоставляемых бизнес-сообществу на территории СЭЗ. К ним относятся инфраструктура, налоговые и таможенные льготы, а также более упрощенные процедуры контроля.
Сегодня в стране действуют 12 свободных экономических зон. С принятием 1 января 2018 года нового Таможенного кодекса ЕАЭС урегулировано немало проблемных вопросов в сфере СЭЗ. Требования к ним приведены в соответствие с международными стандартами.
– Значительно упрощены экспортно-импортные и таможенные операции для участников и администраций свободных экономических зон, – поделился спикер. – Речь, в частности, идет о приоритете электронного декларирования, сокращении сроков выпуска товаров, введении режима таможенной очистки «Постфактум».
Заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина РК Омирзак Бейспеков заявил, что Казахстан готов оказать любое содействие Всемирной таможенной организации и в целом международному сообществу в разработке и дальнейшем совершенствовании таможенных стандартов в области администрирования СЭЗ.
Директор департамента Всемирной таможенной организации Ана Хинохоса рассказала собравшимся о том, как решить проблему незаконной торговли алкоголем и табачными изделиями на таможенных пунктах. По ее словам, в настоящий момент существуют определенные трудности в администрировании СЭЗ, одной из которых является неполная вовлеченность таможенных органов в решение вопросов, связанных с деятельностью специальных экономических зон.
По ее мнению, необходимо предоставить таможенным органам, которые администрируют свободные экономические зоны, больше полномочий и регулятивных функций.
Работа Регионального форума Всемирной таможенной организации продлится еще 2 дня, запланировано проведение ряда тематических сессий. Их участники намерены обменяться опытом и разработать новые инструменты по упрощению процедур торговли и контроля, минимизации экономических потерь и рисков нарушения законодательства.