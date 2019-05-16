​К мировым таможенным стандартам

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Светлана Абенова

Накануне в рамках международного саммита, объединившего лучшие умы планеты, в Нур-Султане состоялось открытие Регионального форума Всемирной таможенной организации (World Customs Organization) по вопросам деятельности свободных экономических зон (СЭЗ).

Во вступительном слове на открытии региональной встречи WCO, собравшей в столице представителей 31 таможенной службы стран – членов таможенной организации, региональный директор по Центральной Азии USAID Кристофер Эдвардс отметил прежде всего открытость национальной экономики Казахстана. Данное обстоятельство имеет самое прямое отношение к деятельности Таможенной службы страны, одним из важных показателей эффективности которой выступают администрирование и регулирование СЭЗ.

– Свободные экономические зоны – важный инструмент государственной политики, в рамках которой имеется возможность создать более привлекательный инвестиционный климат и благоприятные условия для развития конкретной отрасли производства, – считает региональный директор.

По мнению вице-министра финансов Каната Баедилова, в Казахстане имеется широкий спектр возможностей, предос­тавляемых бизнес-сообществу на территории СЭЗ. К ним относятся инфраструктура, налоговые и таможенные льготы, а также более упрощенные процедуры контроля.

Сегодня в стране действуют 12 свободных экономических­ зон. С принятием 1 января 2018 года нового Таможенного кодекса ЕАЭС урегулировано немало проблемных вопросов в сфере СЭЗ. Требования к ним приведены в соответствие с меж­дународными стандартами.

– Значительно упрощены экс­портно-импортные и таможенные операции для участников и администраций свободных экономических зон, – поделился спикер. – Речь, в частности, идет о приоритете электронного дек­ларирования, сокращении сроков выпуска товаров, введении режима таможенной очистки «Постфактум».

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина РК Омирзак Бейспеков заявил, что Казахстан готов оказать любое содействие Всемирной таможенной организации и в целом международному сообществу в разработке и дальнейшем совершенствовании таможенных стандартов в области администрирования СЭЗ.

Директор департамента Всемирной таможенной организации Ана Хинохоса рассказала собравшимся о том, как решить проблему незаконной торговли алкоголем и табачными изделия­ми на таможенных пунктах. По ее словам, в настоящий момент существуют определенные трудности в администрировании СЭЗ, одной из которых является неполная вовлеченность таможенных органов в решение вопросов, связанных с деятельностью специальных экономических зон.

По ее мнению, необходимо предоставить таможенным органам, которые администрируют свободные экономические зоны, больше полномочий и регулятивных функций.

Работа Регионального форума Всемирной таможенной организации продлится еще 2 дня, запланировано проведение ряда тематических сессий. Их участники намерены обменяться опытом и разработать новые инструменты по упрощению процедур торговли и контроля, минимизации экономических потерь и рисков нарушения законодательства.

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