Глава Минобороны: Вызывает гордость, что в это непростое время армия и народ показали свою сплоченность

Армия
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Руслан Жаксылыков поздравил с Днем защитника Отечества, передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: Минобороны РК

«Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы! Дорогие соотечественники! День защитника Отечества стал символом мужества, доблести, беззаветного служения Родине. Вы являетесь свидетелями тому, что благодаря пристальному вниманию высшего руководства страны и государственной поддержке сегодня Вооруженные Силы состоялись как современная, боеспособная и сильная армия», - сказал глава ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Он напомнил, что министерством проведены десятки командно-штабных учений и тренировок с применением новых методов.

«Наши контингенты принимали участие в различных учениях и соревнованиях за рубежом, а также проводили совместные мероприятия на территории нашей страны. Сделан качественный шаг в миротворческой деятельности. Я выражаю признательность всем, кто участвует в выполнении ряда международных миссий в разных странах. Со словами благодарности обращаюсь к тем, кто находится на боевом дежурстве, охраняет воздушное пространство Республики Казахстан», - отметил Жаксылыков.

При этом активная деятельность проводится также по линии ликвидации последствий от природных катаклизмов. Вклад наших военнослужащих в безопасность граждан неоценим.

«В этом году мы отмечаем День защитника Отечества при особых обстоятельствах. Наши военнослужащие с честью выполняют свой долг, обеспечивая необходимые меры в ликвидации водной стихии, с высокой ответственностью защищают население, оказывают помощь, ограждая от всех опасностей. В этот напряженный период ярко проявились такие качества наших воинов, как высокий профессионализм, верность долгу, войсковое товарищество и взаимовыручка. То, что для обычных людей – нелегкие испытания, для военных – очередная тренировка. У меня как у главы оборонного ведомства вызывает чувство гордости то, что в это непростое время армия и народ показали свою сплоченность.

Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сказал: «Вооруженные силы должны слаженно работать во имя одной цели – максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба», - продолжил он.

Впереди, сказал глава Минобороны, еще много испытаний, которые не раз проверят нас на прочность.

«Уверен, что мы с честью их выдержим и будем всегда готовы противостоять любым угрозам. Примите от меня лично и от личного состава Министерства обороны искренние и сердечные поздравления по случаю празднования Дня Защитника Отечества! Желаю военнослужащим, гражданскому персоналу, ветеранам Вооруженных Сил и гражданам нашей страны крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и успехов в реализации предстоящих задач на благо процветания нашей Родины – Республики Казахстан!» - резюмировал министр обороны.

#поздравление #День защитника Отечества #Руслан Жаксылыков

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