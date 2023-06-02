К пассажирам с топорами обратились в аэропорту Астаны

Более 5 тысяч запрещенных предметов и веществ изъяли за 3 месяца у авиапассажиров в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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За 3 первых месяца года аэропорт Астаны обслужил почти 660 тысяч пассажиров. А служба авиационной безопасности воздушной гавани изъяла у путешественников 5 177 запрещенных предметов и веществ.

«Среди них – 124 единицы холодного и газового оружия, 66 перцовых баллончиков и электрошокеров, 7 кастетов, 582 предмета, имитирующих оружие, 65 боеприпасов, 44 взрывчатых вещества, 24 ядовитых, коррозирующих и других веществ.

Также у пассажиров обнаружены 72,8 литра легковоспламеняющихся жидкостей и 4 264 потенциально опасных предмета, ограниченных к перевозке на воздушных судах. Чаще всего это отвертки, молотки, топоры, колюще-режущие и так далее», – уточняется в сообщении.

Кроме того, в службы Комитета национальной безопасности и Комитета государственных доходов Минфина РК переданы дела по многочисленным попыткам провезти незадекларированные крупные суммы денег.

В целом, пояснили в ведомстве, правила авиационной безопасности Казахстана требуют более внимательно досматривать не менее 10% от общего числа пассажиров каждого рейса. Аналогичные процедуры выборочного и непредсказуемого досмотра предусмотрены и в международных стандартах безопасности ICAO.

«Поэтому в аэропорту Астаны с 2015 года используются арочные металлоискатели с функцией рандомайзера, которые автоматически и в случайном порядке выбирают необходимые 10% пассажиров.

Если устройство сработало и подало сигнал, пассажиру необходимо снять обувь (даже если она не содержит металлических предметов) для ее отдельного досмотра через рентгенотелевизионную установку, а самому пройти ручной досмотр. Помимо этого, сотрудники досмотра обязаны провести тщательную проверку ручной клади выбранного пассажира с прощупыванием каждой вещи.

В этой связи пассажирам необходимо проявлять понимание и выполнять законные требования инспекторов досмотра. Пассажиры, уклоняющиеся от досмотра, не допускаются к перевозке в соответствии с Законом «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», – предупредили казахстанцев.