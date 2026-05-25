В Намангане стартовал 65-й Международный фестиваль цветов. На фестивале ожидают 9 млн туристов, включая 1 млн иностранцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.uz

На церемонии открытия было объявлено о внесении Наманганской области в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Наибольшее количество цветов, высаженных коллективно в течение одного месяца». Представитель Guinness World Records Шейда Субаши вручила сертификат о рекорде хокиму области Шавкатжону Абдуразакову.

В прошлом году в рамках подготовки к фестивалю по области было высажено 100 миллионов саженцев цветов. В этом году этот показатель достиг 150 миллионов.

Юбилейный фестиваль охватил многие махалли. Цветами украшены дома и улицы. Прошёл конкурс «Самая цветущая и благоустроенная махалля».

Церемония открытия фестиваля началась с традиционного парада автомобилей. Колонна машин, украшенных цветами, стартовала от аэропорта и проследовала по центральным улицам до парка имени Бабура.

В рамках фестиваля планируется проведение более 150 мероприятий — форумов, культурно-просветительских, спортивных и других. Гости фестиваля смогут посетить украшенные парки имени Бабура, «Долина легенд» (Afsonalar vodiysi) и «Новый Узбекистан».

В районах области также организованы разные мероприятия. Наряду с фестивалем плова в Чусте и фестивалем лаванды в Папе, в Мингбулаке впервые пройдёт фестиваль патыра.

В хокимияте ожидают, что в дни фестиваля, который продлится до 12 июля, регион посетят более 1 миллиона иностранных и около 8 миллиона отечественных туристов.