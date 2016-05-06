К земельному вопросу нужно подходить с полной ответственностью – общественник

Мораторий на поправки в Земельный кодекс – это возможность доработать закон с учетом мнения жителей страны. Такое мнение выразил руководитель североказахстанского филиала "Всемирной ассоциации казахов" Сагиндык Салмурзин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
По его словам, к данному вопросу нужно подходить с полной ответственностью, ведь земля – это достояние всего народа.
"Нам нужно правильно объяснить народу, повысить правовую культуру нашего населения в глубинках. Для этого надо поработать всем органам – и общественным, и государственным. Я думаю, правильно сделано, ведь действительно земля имеет большую ценность", – сказал Салмурзин.