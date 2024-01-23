Кадровые рокировки произошли в МВД

Кадровые назначения
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В МВД прошло заседание с участием начальников служб центрального аппарата и территориальных департаментов, городских управлений и районных отделов полиции, командующих региональных командований и соединений Национальной гвардии, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Polisia.kz.

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Министр внутренних дел Ержан Саденов довел до сотрудников приоритетные задачи, поставленные президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на коллегии ведомства перед органами внутренних дел.

В ходе заседания представлены назначенные новые руководители ряда служб и подразделений ОВД. Так, по согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел для усиления службы на должность начальника департамента криминальной полиции МВД назначен полковник полиции Канат Нурмагамбетов. Последняя занимаемая должность – начальник департамента по борьбе с организованной преступностью.

На должность председателя КУИС назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков, ранее занимавший должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент и Туркестанской области.

Полковник полиции Саркытбай Кусаинов, ранее работавший заместителем начальника департамента по противодействию наркопреступности, назначен на должность начальника ДП области Жетісу.

#МВД #назначения #кадры

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