Как борются с вандализмом в Астане

Для обеспечения общественного порядка ежедневно улицы столицы патрулируют свыше 2 500 сотрудников полиции и служащие воинской части Нацгвардии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото с сайта акимата Астаны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание обеспечению стабильности и общественного порядка в стране, в том числе и столице. По поручению главы государства, с 1 января текущего года ужесточено наказание за акты вандализма, порчу общественного и частного имущества. 3 января президент подписал соответствующие поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях.

Так, введена административная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 147-1 КРКоАП), где ущерб не превышает 200 МРП (690 тысяч тенге).

С начала текущего года по вышеуказанной статье выявили 29 правонарушений.

К примеру, в мае около дома №10 по ул. Ш.Косшыгулулы горожанин умышленно повредил чужое имущество, погнув руками шлагбаум. Суд привлек его к адмответственности и оштрафовал на 20 МРП.

В рамках реализации принципа «нулевой терпимости» за шесть месяцев текущего года в Астане составлено 555 протоколов по статье 434 КРКоАП «Мелкое хулиганство».

Для наглядности, в начале июля 28-летний житель столицы справил нужду в подъезде дома №8/6 по улице Токпанова. В отношении мужчины составили протокол по части 2 статьи 434 КРКоАП.

Аналогичный случай произошел в доме №4 по улице Кенесары в конце июня. Нарушителя доставили в Управление полиции района Сарыарка. Его приговорили к аресту на 10 суток.

Полиция и акимат столицы призывают горожан соблюдать общественный порядок и бережно относиться к городскому имуществу. Любое правонарушение выявляется и влечет за собой ответственность.

Напомним, накануне столичные волонтеры очистили от граффити одну из достопримечательностей Астаны – Атырауский мост.