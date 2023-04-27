Опубликован график работы ЦОНов в майские праздники

В связи с праздниками ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 8 и 9 мая, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

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По данным госкорпорации, с учетом сразу трех праздников 1, 8 и 9 мая ЦОНы работать не будут.

При этом в субботу 6 мая выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов. В этот день они будут обслуживать граждан до 13:00.

После праздников 10 мая все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику.

Напомним, что обычные ЦОНы принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 13:00.