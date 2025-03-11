Как будут считать налоги казахстанцам в этом году

На запрос корреспондента Kazpravda.kz в КГД подробно рассказали о дополнительных налоговых вычетах для физлиц в 2025 году

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Стало известно также о предлагаемом нововведении, связанном с налоговыми вычетами для физлиц.

Сообщается, что заинтересованными госорганами, в том числе и c депутатским корпусом, обсуждается вопрос о необходимости упрощения института налоговых вычетов для физлиц. Так, проектом рассматриваемого в Мажилисе Налогового кодекса (НК), предлагается установить фиксированный размер вычета 30 МРП для всех категорий граждан.

Предполагается, что механизм, заложенный в проекте нового НК, распространится на 2025 год.

«В случае одобрения такого подхода — это будет иметь положительный эффект и позволит применять налоговые вычеты без необходимости подтверждения их документами и их хранение, без осуществления проверочных мероприятий и будет распространяться на большее количество физических лиц без привязки к их статусу и категории», – пояснили в КГД.

Дополнительные налоговые вычеты для физлиц в 2025 году

Напомним, с 1 января 2025 года НК предусмотрено, что физлица вправе при определении налогооблагаемого дохода применить дополнительные виды налоговых вычетов:

- налоговый вычет для многодетной семьи;

- налоговый вычет на обучение (колледж, вуз, детсад);

- налоговый вычет по вознаграждениям по ипотеке.

Согласно пункту 1 статьи 347 НК налоговый вычет для многодетной семьи применяется в совокупности на обоих родителей в размере не более 282-кратного размера МРП, определенного за календарный год, в одном из следующих порядков:

1) для одного из родителей многодетной семьи 23 МРП за каждый месяц;

2) для каждого родителя многодетной семьи в 12 МРП за каждый месяц.

Налоговый вычет для многодетной семьи применяется в случае наличия у физлица на 1 января календарного года, в котором применяется вычет, 4 и более несовершеннолетних детей, подтверждаемого копиями свидетельств о рождении.

В соответствии с пунктом 1 статьи 349 НК налоговый вычет на обучение применяется по расходам на обучение по следующим уровням образования в соответствии с законодательством РК:

1) дошкольное воспитание и обучение, осуществляемые в дошкольных организациях образования в РК;

2) техническое и профессиональное образование, осуществляемое в РК по соответствующим лицензиям на право ведения таких видов деятельности в организациях образования;

3) послесреднее, высшее образование, осуществляемое в РК по соответствующим лицензиям на право ведения таких видов деятельности в организациях образования;

4) дошкольное воспитание и обучение, послесреднее, высшее образование, осуществляемые в автономных организациях образования, определенных пунктом 1 статьи 291 НК.

При этом согласно пункту 2 статьи 349 НК налоговый вычет на обучение применяет:

1) физлицо-резидент РК по расходам на оплату обучения, произведенным в свою пользу;

2) один из законных представителей по произведенным расходам на оплату обучения в пользу физлица-резидента РК, не достигшего 21, находящегося на иждивении. В случае применения лицом, не достигшим 21 года, налогового вычета на обучение самостоятельно указанный налоговый вычет законным представителем не применяется.

Пунктами 3, 4 и 5 статьи 349 НК установлено, что налоговый вычет на обучение применяется в размере не более 118 МРП (463 976 тенге в 2025 году), определенного за календарный год.

«Подтверждающими документами для применения налогового вычета на обучение являются договор на оказание услуг и документ, подтверждающий факт оплаты таких услуг. Налоговые вычеты по расходам на обучение применяются в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат: дата получения услуг обучения; дата оплаты услуг обучения», – пояснили в КГД.

В соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи 351 НК налоговый вычет по вознаграждениям применяется физлицом-резидентом РК по расходам на оплату вознаграждения по ипотечным жилищным займам, полученным в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

Налоговый вычет по вознаграждениям применяется в размере не более 118 МРП, определенного за календарный год (463 976 тенге в 2025 году).

Подтверждающими документами для применения налогового вычета по вознаграждениям являются:

1) договор ипотечного жилищного займа с банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного государственного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2) график погашения ипотечного жилищного займа с выделением суммы вознаграждения;

3) документ, подтверждающий погашение вознаграждения по такому займу.

Согласно пункту 4 статьи 351 НК вычеты применяются в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат: дата погашения вознаграждения по графику погашения ипотечного жилищного займа; дата оплаты вознаграждения.

В свою очередь, пунктом 3 статьи 342 НК установлено, что предельный размер общей суммы налогового вычета для многодетных семей и прочих вычетов, примененных в календарном году как у налогового агента, так и физлицом самостоятельно, не должен превышать 564 МРП.

При получении дохода работника, подлежащего налогообложению у источника выплаты, применяется только предварительная сумма прочих вычетов, которая определяется физлицом как планируемая сумма прочих вычетов за календарный год, в размере, не превышающем 282 МРП (1 108 824 тенге в 2025 году).

Вместе с тем, форма заявления физилица о применении налоговых вычетов утверждена приказом министра финансов. Наряду с этим по итогам календарного года физическое лицо обязано с приложением копий подтверждающих документов, представить декларацию о доходах и имуществе (ф. 270.00).

«При этом в случае возникновения превышения по индивидуальному подоходному налогу (ИПН), физлицо вправе потребовать от органов госдоходов зачесть или вернуть сумму превышения по ИПН. Для зачета и (или) возврата превышения по ИПН органы госдоходов будут проводить проверку на правомерность применения прочих налоговых вычетов. Проверка будет проводиться в течении года после срока представления декларации о доходах и имуществе после подтверждения которой будет приниматься решение по ИПН (по обязательствам 2025 года возврат при подтверждении правильности применения прочих вычетов, будет осуществлен до 15 сентября 2027 года)», – рассказали налоговики.

Для повышения заинтересованности физлиц в ежегодном декларировании доходов и имущества НК в 2017 году с отлагательной нормой введения с 1 января 2025 года предусмотрены дополнительные налоговые вычеты (для многодетных, по расходам на обучение, медицину, вознаграждение по ипотечным жилищным займам) одновременно с полным переходом на всеобщее декларирование доходов и имущества физлиц.

При этом данные налоговые вычеты физлицо вправе применить самостоятельно при представлении декларации о доходах и имуществе. Часть данных налоговых вычетов может применить налоговый агент в виде предварительной суммы налоговых вычетов.

«Применение данных налоговых вычетов накладывает дополнительные обязательства на физлиц: сбор и хранение документов, подтверждающих налоговые вычеты; ежегодное представление декларации о доходах и имуществе с отражением всех полученных доходов за календарный год с применением налоговых вычетов и расчетом самостоятельно фактической суммы ИПН к уплате или зачету (возврату)», – предупредили в комитете госдоходов.

Там же добавили, что с 1 января 2025 года от всеобщего декларирования освобождены пенсионеры, работники, частных структур, студенты – категория, относящаяся к четвертому этапу декларирования, доходы которой облагаются налогом у источника выплаты, а это зарплата, пенсия, стипендия, пенсионные, страховые выплаты и др.