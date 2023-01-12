Как будут защищать сообщивших о коррупции казахстанцев

Общество
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В Казахстане введены новые инструменты превенции коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Фото: Kazpravda.kz

3 января глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите».

Поправки направлены на дальнейшее совершенствование антикоррупционного законодательства, в том числе через введение новых инструментов превенции коррупции, устранение правовых пробелов.

1. Вводится ответственность за необоснованное обогащение через контроль за соответствием расходов и доходов государственных служащих, а также приравненных к ним лиц.

«За несоответствие расходов чиновника его доходам по итогам сопоставления деклараций будут применяться фискальные и карьерные санкции.

В каждом случае госслужащему будет даваться возможность подтвердить законность расходов. Если он не сможет этого сделать, наступит административная ответственность – штраф в размере 90% от суммы расхождения. При значительном расхождении, а именно превышении годового дохода чиновника, помимо штрафа он подлежит увольнению по отрицательным мотивам», – пояснили новеллу в Антикоре.

Выявлять факты необоснованного обогащения будут органы государственных доходов в рамках камерального контроля.

Распространяться нормы будут на госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

Срок введения новеллы – 2027 год, с учетом полного охвата населения всеобщим декларированием.

В ведомстве добавили, что введение ответственности за необоснованное обогащение является одним из требований Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Казахстаном в 2008 году.

2. Усилены меры защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции.

«Сообщившие о коррупции не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, уволены с должности или переведены на другую должность без рекомендаций дисциплинарной комиссии или иного коллегиального органа.

При этом государственный орган или организация обязаны приглашать представителя Антикоррупционной службы для участия в заседании коллегиального органа», – рассказали в агентстве.

Также вводится уголовная ответственность за разглашение конфиденциальной информации о тех, кто сообщил о коррупции.

 

 

 

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