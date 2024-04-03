Как город Сарань вышел из списка моногородов

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На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам в регионах создать условия для роста предпринимательства.

Эффективность такого подхода для моногородов доказана на примере Сарани, сказал он.

«Город Сарань значительно преобразился. Показатели развития стали значительно выше», – отметил Бектенов.

Премьер подчеркнул, что принятые меры по увеличению предпринимательского потенциала дали новый импульс для развития города и оказали положительное влияние на благосостояние населения с учетом создания новых рабочих мест.

Вчера глава правительства поручил создавать индустриальные зоны в моногородах.