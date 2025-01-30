Как готовят инженеров нового формата

В рамках исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию национальной модели подготовки инженерно-технических кадров с учетом международных стандартов и опыта в стране начата реализация ключевых инициатив.

Как отметила в ходе брифинга в СЦК заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Гульжан Джарасова, на сегодняшний день подготовка по инженерным специальностям ведется в 54 вузах страны. В них обучаются свыше 100 тыс. студентов. В рамках государственного заказа на 2024⁄2025 учебный год бесплатно обучаются 21 462 человека.

– Техническое направление не ограничивается только инженерной областью, но и включает в себя специальности в сфере окружающей среды, физических и химических наук, геологии, информационно-коммуникационных технологий, транспортных услуг... На подготовку кадров для технических направлений ежегодно выделяется 60 процентов от общего объема госзаказа, – сообщила Гульжан Джарасова.

Она отметила, что инженерное образование в Казахстане сталкивается с рядом вызовов: устаревшая материально-техническая база вузов, недостаточная связь между учебными заведениями и реальным сектором экономики, низкая популярность инженерных профессий среди молодежи и другие. Для решения существующих проблем ведется серьезная работа. Например, в рамках проекта «Мамандығым – Болашағым» идет переход на модель опережающего кадрового обеспечения. Это значит, что в коллаборации «вузы – акиматы – бизнес-структуры» в каждом региональном университете создаются проектные офисы, на базе которых проводятся форсайт-исследования кадровых потребностей региона, также будут разработаны региональные карты профессий.

– В проекте участвуют 20 вузов из 17 регионов. В девяти областях разработаны региональные атласы профессий по 45 отраслям и определено более 500 новых профессий. В результате в 91 вузе разработаны 902 новые образовательные программы. Более 100 тысяч школьников прошли профессиональную диагностику через платформу Edunavigator.kz, из них свыше 12 тысяч учащихся планируют связать судьбу с инженерным направлением, – уточнила спикер.

На базе вузов создано более 30 цент­ров компетенций. Здесь разрабатывают региональные карты профессий и новые образовательные программы, включая микроквалификации, программы формального и неформального обучения. Так, в ВКТУ реализуют программы по Big Data и управлению дронами, а в Атырауском университете нефти и газа запущен проект совместно с нефтегазовыми компаниями по разработке новых технологий по очистке воды.

– Основа нашей модели образования – концепция CDIO, ориентированная на интеграцию теоретических знаний с практическими навыками. Это позволяет студентам пройти весь цикл разработки инженерного продукта – от идеи до эксплуатации. Такой подход способствует развитию у студентов способностей к инновациям и проектному мышлению. На сегодня ВКТУ имени Даулета Серикбаева является единственным представителем движения CDIO в Центральной Азии, – сказала проректор по науке и инновациям ВКТУ им. Д. Серикбаева Жадыра Конурбаева.

ВКТУ известен и тем, что здесь развернута мастерская Лу Бань. В рамках проекта китайским партнером поставлен комплекс специализированного учебного оборудования на сумму более 1 млн долларов. В течение двух лет ежегодно 15 преподавателей проходят повышение квалификации в Китае. Сегодня около 400 студентов из восьми стран получают образование на современном оборудовании от производителей китайского автопрома. Повышение квалификации по тестированию и обслуживанию электромобилей, гибридных автомобилей прошли около 50 специалистов.

– Мастерская Лу Бань – уникальная лаборатория по наращиванию компетенций в области электромобилей. В этом году по рейтингу «Атамекен» образовательная программа мастерской («Транспорт, транспортная техника и технология») заняла первое место. Мастерская позволяет расширить сотрудничество с предприятиями автопрома как нашей страны, так и Китая, – отметила Жадыра Конурбаева, добавив, что сейчас на базе лаборатории разрабатывается механизм сертификации инженерных кадров и создания отраслевых центров сертификации в соответствии с Законом «О профессиональных квалификациях».

Также на базе ВКТУ создан уникальный центр компетенций Industrial AI для развития инновационных решений в Казахстане. Разрабатываемые там технологии, в том числе для промышленной безопасности и предиктивной аналитики, имеют огромный потенциал для внедрения и коммерциализации в горнометаллургической отрасли.

Современные лаборатории и исследовательские центры есть и в Satbayev University. По словам вице-провоста по академическому управлению этого вуза, с сентября 2024 года у них и в ВКТУ внедрена новая модель инженерного образования. В ближайшее время к ней подключатся еще три университета, а затем модель будет масштабирована по всей стране.

– В рамках этой модели Satbayev University адаптирует образовательные программы, чтобы они соответствовали требованиям рынка труда. Включаются новые курсы, такие как робототехника, искусственный интеллект, устойчивое развитие и цифровые технологии. Мы активно сотрудничаем с промышленными партнерами и международными университетами. Заключены соглашения с учебными заведениями из США, Великобритании, Германии, Кореи и других стран, – отметил Нурлан Кызылбаев.

В рамках сотрудничества между Satbayev University и Городским университетом Гонконга (CityU) ведется подготовка специалистов в таких областях, как строительная инженерия, материаловедение и искусственный интеллект.

Все обозначенные выше шаги и проекты – начало большого пути по трансформации технического и профессионального образования.