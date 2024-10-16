Как изменились цены на аренду коммерческой недвижимости в РК

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Венера Баталова
корреспондент

В ІІІ квартале 2024 года аренда коммерческой недвижимости по сравнению с аналогичным периодом 2023 года показала рост цен на 4,1%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наиболее значительное увеличение цен наблюдается в сегменте многоуровневых паркингов, где аренда подорожала на 11,8%, а также складов класса «B» – увеличение аренды на 9,4%, офисы класса «С» стали дороже на 8,1%.

Также на рост цен коммерческой недвижимости повлияли столовые, аренда которых увеличилась на 7,8%. Кафе и производственные цеха показали одинаковый рост цен – по 7,4%, арендная плата ресторанов и пунктов общественного питания подорожала на 4,5%, аренда складских помещений поднялась на 5,6%.

Напротив, уменьшилась стоимость аренды фитнес-клубов и тренажерных залов – на 0,2%.

#недвижимость #подорожание #аренда помещений

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