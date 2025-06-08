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Energyprom.kz узнал, как изменилась ситуация в этой сфере за последние несколько лет и какую долю ответственности за происходящее несёт государство.

В рамках анализа сопоставим статистику правонарушений за 2010 и 2024 годы. Данные Комитета правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК показывают неоднородную динамику уголовных преступлений против личности. Часть из них демонстрирует значительное снижение показателей. Например, количество убийств за эти годы стало в 3 раза меньше: 449 против 1,4 тыс. Отрицательная динамика наблюдается и по таким статьям УК РК, как «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Причинение смерти по неосторожности».

Важно учитывать, что это общая криминальная статистика по всем уголовным правонарушениям без учёта того, были ли они совершены членами семьи или посторонними людьми. А вот какова детализация данных, проведённая специалистами Национального центра по правам человека РК. В специальном докладе на эту социально чувствительную тему эксперты сообщают, что доля семейно-бытовых убийств в общем объёме составляет 23%, то есть каждое четвёртое убийство совершается в семье. Динамика количества таких случаев за последние несколько лет говорит о том, что в Казахстане действительно есть тренд на общее сокращение числа убийств. Однако при этом количество убийств в семейно-бытовой сфере уменьшается намного медленнее, а их доля от всех убийств и вовсе растёт. Для сравнения: в 2018 году их удельный вес составлял лишь 17%, в 2019-м — 16%.

Вместе с тем за последние годы в отчётах КПСиСУ ГП РК фиксируется значительно больше уголовных правонарушений, классифицированных как умышленное нанесение среднего или лёгкого вреда здоровью, побои. Это связано с тем, что из-за изменения законодательства в 2024 году такие правонарушения частично перешли из категории административных в разряд уголовных.

Среди административных правонарушений семейно-бытовое насилие рассматривается по статье 73 КоАП РК. С июня прошлого года из этой статьи исключены пункты по нанесению вреда здоровью, теперь в неё входят только оскорбление, унижение, повреждение имущества. Согласно данным КПСиСУ ГП РК, в 2024-м в целом было зарегистрировано 74,3 тыс. правонарушений по этой статье, а в 2010 году их количество составляло 60,5 тыс. Повторим: тогда в их число входили и побои. Криминализация в семейно-бытовой сфере за этот период длилась с 2015 по 2017 год. График выше доказывает, что в это время, когда государство перешло на более жёсткий режим наказаний за бытовое насилие, количество самых тяжких преступлений — убийств — резко уменьшилось, а после того как произошла так называемая декриминализация, статистика таких убийств вновь начала расти.

В специальном докладе Уполномоченного по правам человека РК объясняется, почему административный ракурс рассмотрения семейно-бытовых конфликтов последние несколько лет был неэффективным. Дело в том, что основными мерами наказания «кухонных боксёров» в рамках КоАП РК были предупреждения, административные аресты на небольшой срок и штрафы, причём последние выплачивались из семейного бюджета, в том числе (а то и исключительно) из заработка самой жертвы, что выглядело максимально цинично и несправедливо. Предупреждения сопровождались защитными предписаниями или особыми требованиями (например, отказа от употребления алкоголя, наркотических средств). Как показывает статистика таких предупреждений, с 2018 по 2023 год их число только увеличивалось, ежегодно наблюдался рост количества повторных правонарушений. Другими словами, предупреждения не помогали дебоширам осознать, что они был неправы, и исправиться.

«Эффективность мер пресечения и профилактики насилия в семейно-бытовой сфере в 2023 году составляла 35%, в 2020 году — всего 20%. В остальных случаях противоправные деяния совершались повторно, переходили в нанесение побоев или причинение лёгкого вреда здоровью», — отмечают эксперты Национального центра по правам человека РК.

Специалисты центра также поднимают вопрос о домашнем насилии в отношении мужчин. По данным, которые приводятся в докладе, 40%–45% жертв семейно-бытовых драм составляют именно мужчины. И выявление причин такого положения заслуживает отдельного внимания. «Ведь если женщина убивает мужчину из-за систематического насилия, то это лишний раз свидетельствует о необходимости совершенствования государственной семейной политики. Насилие продолжается, а применяемые меры защиты и профилактики не обеспечивают должную безопасность», — говорится в докладе.

В международной практике бытовое насилие — не внутреннее дело семьи или двух конкретных людей, а проблема всего общества и государства. Ведь, помимо нарушения прав личности, это явление задевает и множество других прав — имущественных, трудовых, образовательных, экономических. Генеральная Ассамблея ООН ещё в 1996 году разработала рекомендации для стран — так называемый модельный закон, на который должны ориентироваться государства в борьбе с домашним насилием.

В Казахстане существует закон «О профилактике бытового насилия», ежегодно разрабатываются специальные государственные программы в сфере семейно-демографической политики. В прошлом году в РК были проведены реформы, ужесточающие ответственность дебоширов. Однако, как мы видим из представленных выше данных, ситуация пока существенно не поменялась. В отличие от 2010-х такие истории начали чаще попадать в СМИ, женщины стали больше жаловаться в открытую, начала проявляться «культура отмены».

Специалисты Казахстанского института общественного развития (КИОР), авторы национального доклада «Казахстанские семьи — 2024», по результатам социологических опросов выяснили, что казахстанское общество не в полной мере осведомлено о мерах государства в сфере борьбы с бытовым насилием. Например, 6% респондентов в 2024 году сообщили, что оказывались в ситуациях бытового насилия. В некоторых регионах этот показатель достигал 14% (Карагандинская) и даже 38% (Мангистауская область). В то же время почти половина опрошенных в этих регионах никогда не слышали о существовании кризисных центров поддержки жертв бытового насилия.

«Сочетание высоких показателей бытового насилия и отсутствия информации о возможности получить помощь в такой трудной ситуации указывает на необходимость дальнейшей работы в данном направлении. Международный опыт указывает, что в среднем 27% женщин в возрасте 15–49 лет в мире подвергаются бытовому насилию в той или иной форме. Можно предположить, что реальная доля казахстанцев, которые сталкивались с ситуацией бытового насилия в течение жизни, выше, чем 6% и часть проблемы остаётся скрытой», — отмечают авторы Национального доклада.

Другая проблема, озвученная в ходе соцопроса — скептическая оценка прогресса государства и общества в борьбе с домашним насилием. Отвечая на вопрос «Как изменилась ситуация с домашним насилием в Казахстане за два последних года?» 36,4% респондентов ответили, что ничего не поменялось, ещё 17% заявили, что она усугубилась, а 8,7% полагали, что положение значительно ухудшилось. Только 28,2% опрошенных считали, что ситуация улучшилась.