Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В министерстве транспорта призвали казахстанцев своевременно оплачивать штраф за неоплаченный проезд по платным участкам дорог, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В ведомстве напомнили, что оплатить проезд по платной автомобильной дороге (участку) необходимо в течение 7 календарных дней. Всего предусмотрено более 20 вариантов оплаты: QAJ mobile (мобильное приложение), Kaspi.kz, Kiwi-кошелек, Forte Bank.

«На 8 день при неуплате проезда в соответствии со статьей 628 КоАП начисляется административный штраф. Для физических лиц штраф составляет 5 МРП, для юридических лиц — 10 МРП (1 МРП в 2023 году равен 3 450 тенге)», — отметили в Минтранспорта РК. 

В ведомстве призвали водителей вовремя оплачивать за проезд по платной автомобильной дороге (участку) и погашать долги по тарифу.

#штраф #проезд #министерство транспорта #платные автодороги

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