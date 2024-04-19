Как купеческий особняк из кадастра исчез

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Купеческий особняк вновь пытались снести. Об этом мы писали еще в июне 2021 года. Тогда здание не было внесено в реестр памятников истории и культуры. Статус старинное здание приобрело лишь в 2023 году. И вот история вновь повторяется. Владелец здания, зная о том, что объект находится под охраной государства, все же позволяет себе умышленно его разрушать.

– Мы считаем, что совершен акт вандализма. По определению вандализм – это умышленное разрушение объектов, составляющих культурную ценность. А это здание включено в реестр памятников истории и культуры, всем об этом известно. Заявление в полицию мы написали, – говорит краевед Павел Жуков.

По мнению членов краеведчес­кого общества «Прииртышье», владелец объекта избрал специальную тактику, чтобы со временем убедить общественность в том, что здание не подлежит восстановлению, и достигнуть своей цели – снести старинный особняк.

– Если бы это была первая попытка сноса, можно было бы объяснить такой факт незнанием законодательства. Но это уже четвертая попытка уничтожения здания. То есть потихоньку ребята пытаются разрушить здание, чтобы потом можно было сказать: «А что тут сохранять?» Состоялся судебный процесс, который владельцы особняка проиграли. Им было сказано, что трогать ничего нельзя. Но теперь они пригласили экспертную комиссию, чтобы доказать, что здание не подлежит реставрации и ремонту и должно быть снесено, – рассказывает Павел Жуков.

А территория, на которой расположен купеческий особняк, просто утопает в мусоре. Здесь же обитают люди без определенного места жительства. Они разводят костры, чтобы согреться, сортируют мусор, выбирая что-нибудь подходящее для себя, обустраивают свой быт. В городском акимате заверяют, что в ближайшее время здесь будет наведен порядок.

– Мы усилим охрану, сотрудникам участковой полиции поручим, чтобы усилили наблюдение за этим объектом. Как только средства будут выделены, обязательно камеры сюда поставим. Точно не могу сказать, когда это будет, потому что по всему городу камер не хватает. Также владельцу территории необходимо будет очистить ее от мусора, – говорит заместитель акима города Семея Арайбек Хамзаев.

Самое интересное, когда происходит очередное «покушение» на особняк, владельца в городе нет. Да и в городском акимате его никто в глаза не видел. Знают лишь о планах построить на месте старинного особняка многоэтажку. Не видели владельца территории и представители городского отдела культуры и развития языков. Тем не менее руководитель отдела Маржан Бахатова заверяет, что судьба здания ей небезразлична. И им хотелось бы, чтобы здесь в будущем работал детский развивающий центр или центр народного творчества.

Присутствовали на встрече с краеведами у здания особняка и представители городского управления санитарно-эпидемиологического контроля. По их словам, привлечь к административной ответственности владельца территории они права не имеют.

– Если это нежилое помещение либо некоммерческий объект, у нас в санитарных правилах не прописано его содержание. Если же нам поступит обращение с подтверждающими данными по коммерческому зданию или жилому объекту, тогда, согласно предпринимательскому кодексу, нами могут приниматься меры. В данном случае этот объект – нежилое помещение, и в нашу компетенцию не входит привлечение владельца к ответственнос­ти, – пояснил и. о. заместителя руководителя городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Калдыбатыр Адилсекенулы.

Самое интересное во всей этой истории с купеческим особняком то, что здание, строительство которого датировано 1844 годом, исчезло из кадастровых документов еще два года назад. Этим и решили воспользоваться бизнесмены и намеревались снести строение, однако краеведы общества «Прииртышье» помешали сносу памятника, забив тревогу и обратившись в городской отдел культуры и развития языков с просьбой придать этому особняку статус памятника. Так, власти внесли дом в список предварительного учета объектов историко-культурного наследия. Однако, несмотря на это, бизнесмены продолжали иметь на здание свои виды. Тогда объекту решили присвоить долгожданный статус памятника. Но радоваться пришлось недолго – полтора года назад территорию выкупил нынешний владелец, намеревающийся построить здесь многоэтажку. Что интересно, в документах на участке дома нет. Загадкой остается и то, как бывшему владельцу удалось продать участок с документацией, не соответствующей реальнос­ти.

В январе этого года владелец особняка подал в суд на акимат облас­ти Абай. Его возмутило, что он не может снес­ти здание и начать строительство. По словам одного из адвокатов истца, в июле прошлого года он получил письмо от управления культуры и развития языков области Абай о необходимости заключить охранное свидетельство, где владелец ставится в известность о наличии на его территории памятника. Более того, владелец, согласно документу, обязуется сохранить здание в целости и сохранности.

Однако, по словам представителя истца, на момент приобретения участка, когда были проверены правоустанавливающие и идентификационные документы, было установлено, что никаких строений на тот момент согласно правовому кадастру не имелось. Кроме того, адвокат истца поставила под сомнение законность проведенной ранее экспертизы. В ходе процесса адвокат упомянула принятые ранее решения о сносе здания – в 1985 и 2022 годах. Тогда, в 2022 году, по ее словам, здание и должны были снести, и несмотря на то, что активисты помешали его сносу, на бумаге строение уже снесено, а значит, и в реальнос­ти его быть не должно. Причем владельцу предложили взамен участок в развивающемся микрорайоне «Карагайлы». Но он наотрез отказался. Специализированный межрайонный административный суд области Абай вынес долгожданное решение в пользу акимата. Теперь сторона владельца здания готовится к апелляции и настаивает на том, чтобы лишить здание статуса исторического объекта.