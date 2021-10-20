Как менялось сельское хозяйство в Казахстане в течение 30 лет

За годы независимости законодательство в сфере сельского хозяйства претерпело существенные изменения.Сельскому хозяйству в республике уделяется повышенное внимание со стороны государства. Вызвано это прежде всего тем, что отрасль обеспечивает экономическую и продовольственную безопасность страны. Кроме того, аграрная сфера очень специфична, основана на использовании природных факторов, земли, различных ресурсов, которые, в свою очередь, ограниченны и неоднородны.В агропромышленном комплексе Казахстана за последние 30 лет произошел ряд кардинальных преобразований, которые привели к формированию многоукладной аграрной экономики.Наряду с положительными моментами появилось и множество проблем, которые не позволяли казахстанскому АПК развиваться эффективно. Одним из действенных способов их решения стало совершенствование законодательства в аграрной сфере.В 2005 году в стране была сформирована система государственного регулирования и поддержки агробизнеса. Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, обращаясь 18 февраля 2005 года с Посланием народу «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации», поручил принять Закон «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» (далее – закон об АПК).– Этот важный документ был принят уже 8 июля 2005 года. В первую очередь он нацеливал государство на развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий. Закон закрепил обеспечение продовольственной безопасности страны, акцентировал внимание на создании условий для производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, – рассказывает главный эксперт департамента юридической службы Министерства сельского хозяйства РК Айгерим Туранкулова.Во исполнение поручения Первого Президента Нурсултана Назарбаева, данного на республиканском совещании работников АПК 5 марта 2007 года, был разработан ряд мер соцподдержки и стимулирования врачей и учителей, возвращающихся из городов в сельскую местность.Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социальной поддержки и стимулирования работников социальной сферы сельских населенных пунктов», принятый 24 декабря 2008 года, устанавливал единый порядок предоставления мер социальной поддержки, определял ее размеры. Согласно ему на помощь государства могли рассчитывать специалисты сфер здравоохранения, образования, соцобеспечения, культуры и спорта, прибывшие для работы в сельские населенные пункты. Помимо этого, определялись полномочия Правительства, местных представительных и исполнительных органов в решении данных вопросов.Вскоре в целях исполнения пункта 20 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики» был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам продовольственной безопасности». Документ касался в том числе охраны здоровья граждан от генетически модифицированных и других опасных импортируемых продуктов, регулирования вопросов формирования, хранения и использования продовольственного резерва, обеспечения доступности цен на социально значимые продовольственные товары.Закон, по словам Айгерим Туранкуловой, направлен также на стимулирование сельскохозяйственного производства и его масштабов, роста занятости и доходов сельских товаропроизводителей, повышение устойчивости конъюнктуры агропродовольственного рынка республики, создание условий для более эффективного использования природных, производственных и финансовых ресурсов.В документе определены критерии и основные направления обеспечения продовольственной безопасности. В нем также предусматривается возможность закупа продовольствия на внешних рынках, что позволило оказывать регулирующее воздействие на рынок продтоваров, не производимых в республике либо производимых в малых объемах.Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», принятый 28 октября 2019 года, внес существенные изменения в области ветеринарии и фитосанитарии. Они касались совершенствования системы ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля.Контрольно-надзорные функции в ветеринарии были переданы от акиматов в ведомство уполномоченного органа, создавалась вертикаль ветеринарной службы местных исполнительных органов.Наряду с этим предусматривалось совершенствование действующих и внедрение новых финансовых инструментов, в том числе изменялись подходы к страхованию в сельском хозяйстве, вводилось субсидирование купонного вознаграждения по облигационным займам, что позволило удешевить облигации «КазАгро» и предоставлять кредиты фермерам на более выгодных условиях.Всего же этот закон, как отмечает эксперт, содержал более восьмисот поправок, позволивших создать условия для дальнейшего устойчивого развития АПК.В 2020–2021 годах законами РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам экологии» были также дополнены и изменены многие положения закона об АПК. В частности, социальный почин «С дипломом – в село!» стал распространяться и на государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, за исключением лиц, занимающих руководящие должности.Важной новеллой стало расширение компетенции местных исполнительных органов в отрасли сельского хозяйства при планировании и адаптации, оценке уязвимости. По результатам разработанных местными исполнительными органами адаптационных мер, к примеру, будут усовершенствованы вопросы выращивания засухоустойчивых сортов агрокультур в тех регионах, где засуха – нередкое явление.– Сегодня законодательство в сфере АПК гармонизировано с учетом общепризнанных норм и принципов международного права, включая Договор о Евразийском экономическом союзе и положения соглашений Всемирной торговой организации, – поясняет Айгерим Туранкулова. – За годы независимости отрегулированы вопросы земельных отношений, семеноводства, защиты растений, ветеринарии, племенного животноводства, зернового рынка.В конце 90-х годов минувшего века состояние отечественного семеноводства было критическим, больше половины площадей засевалось некондиционными семенами. Отсутствовала сеть производителей семян, а объемы производства семенного материала высоких репродукций оказывались незначительными.Начиная с 2000 года государство принимало кардинальные меры по улучшению ситуации в семеноводстве.В первую очередь была разработана законодательная база по регулированию деятельности участников семенного рынка, и в феврале 2003 года принят Закон РК «О семеноводстве». Наладилось функционирование системы семеноводства и государственного контроля над производством, заготовкой, обработкой, хранением, транспортировкой, сбытом и применением семян сельскохозяйственных растений.По данным Минсельхоза, на сегодня в республике имеется 216 аттестованных производителей семян. С 2003 года действует бюджетная программа по экспертизе качества семян, предназначенных для посева. В результате доля кондиционных семян возросла с 53% в 2001 году до 100% в 2021-м, а доля семян 1–2-го класcа – с 37 до 90%.Как отмечают в ведомстве, субсидирование семеноводства стало стимулом для развития первичного и элитного семеноводства, открытия производства семян гибридов. Принятые меры позволили обеспечить существенный рост производственных показателей в отрасли семеноводства. Под урожай 2021 года было произведено 121,6 тыс. тонн элитных семян, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2001-м.Законодательное регулирование деятельности в области зерна началось с принятия в январе 2001 года Закона РК «О зерне», регламентирующего производство, хранение и сбыт зерна в стране. При этом под зерновым производством понимался весь комплекс агротехнических мероприятий, направленных на его выращивание.Законодательную основу развития производства органической продукции в независимом Казахстане заложил Закон РК «О производстве органической продукции» (от 27 ноября 2015 года). Он определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы производства органической продукции, направленные на обеспечение рационального использования почвы, содействие формированию здорового питания и охрану окружающей среды.К слову, Казахстан имеет широкие возможности для развития органического сельского хозяйства. По официальным данным Европейской комиссии, согласно итогам сезона 2018–2019 годов, республика по объемам экспорта органической агропродовольственной продукции находилась на 9-м месте среди 123 стран, экспортирующих оргпродукцию в страны – члены Евросоюза.Основной органической продовольственной продукцией Казахстана являются пшеница и лен. По органической пшенице наша страна находится на 4-м месте среди стран-экспортеров в страны ЕС, а по семенам масличного льна – на 6-м.В 2019 году площадь органически сертифицированных земель в Казахстане превысила 294 тыс. га. Республика занимает 26-е место по данному показателю, 12-е место – по поставкам в ЕС зерновых и 10-е – по поставкам маслосемян.Законодательное регулирование племенного животноводства началось с принятия Закона РК «О племенном животноводстве» в 1998 году. Документ определил правовые, организационные и экономические основы осуществления соответствующей деятельности. Он направлен на сохранение и приумножение генофонда племенных животных, а также воспроизводство и улучшение их продуктивных качеств, регулирует деятельность госорганов, физических и юридических лиц.В нынешнем году Казахстан ратифицировал Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза.Стоит также отметить, что отрасль животноводства и кормопроизводства за 30 лет Независимости достигла ряда успехов, и созданные высокопродуктивные породы, внутрипородные и заводские типы сельскохозяйственных животных, ресурсосберегающие технологии являются тому подтверждением. В отрасли продолжается работа по повышению продуктивности скота, расширяется использование высокопродуктивных пород, совершенствуются системы кормления и содержания животных, технологии производства продукции.По словам Айгерим Туранкуловой, за годы независимости в Казахстане произошли значительные преобразования и реформы в системе ветеринарии.10 июня 2002 года был принят новый Закон РК «О ветеринарии» и нормативные правовые акты по его реализации. Ключевым моментом документа является разделение контрольно-надзорных и производственных функций, осуществляемых в данной сфере.Особое место при этом отведено охране территории республики от заноса особо опасных болезней животных и обеспечению безопасности завозимых импортных подконтрольных госветнадзору грузов.Законом РК от 28 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения» были урегулированы налоговые правоотношения в системе ветеринарии.– Так, с 1 января 2015 года возобновлена и конкретизирована норма, предусматривающая освобождение от уплаты НДС оборотов при оказании ветеринарных услуг государственными ветеринарными организациями, физическими и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. До тех пор, с января 2013 года, от уплаты НДС освобождались обороты только по лицензируемым видам деятельности в области ветеринарии, – поясняет Айгерим Туранкулова. – Помимо этого, уточнены нормы по освобождению импорта ветеринарных препаратов от уплаты НДС.В рамках принятого в 2019 году Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса» устранены пробелы, противоречия и коллизии в правовом регулировании в сфере ветеринарии, действующие законы и кодексы приведены в соответствие с нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза.В целях защиты территории Казахстана от завоза опасной и не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям продукции на границе с Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан созданы и функционируют ветеринарные контрольные посты.Приняты меры по оперативному реагированию на ухудшение эпизоотической обстановки. В рамках Евразийского экономического союза постоянно проводится согласованная политика в сфере применения ветеринарно-санитарных мер на основе Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и других международных договоров и актов Евразийской экономической комиссии. Основной целью интеграционных процессов в сфере применения ветеринарно-санитарных мер является создание условий для свободного перемещения товаров между государствами – членами союза, повышения безопасности товаров, обращаемых на его рынке.Экономическая интеграция и вхождение республики во Всемирную торговую организацию ставят во главу угла повышение конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса. Важными преимуществами вступления Казахстана в ВТО являются равноправное участие страны в международном разделении труда и интеграция в мировое хозяйство.На протяжении многих лет государство уделяет огромное внимание развитию агропромышленного комплекса. В республике применяется целостная система мер государственной финансовой поддержки сельского хозяйства. В аграрном секторе она осуществляется путем введения льготного налогообложения для субъектов АПК, предоставления субсидий, обеспечения льготным кредитованием сельскохозяйственных товаропроизводителей.По данным Первого кредитного бюро, более 65% отечественного агросектора финансируется государством. Поддержка выражается в компенсации части затрат не только на фактические расходные материалы, но и на инвестиционные проекты. Субсидии также должны помочь решить и главные технические и технологические проблемы сельского хозяйства, к которым относятся слабая ирригация (особенно на севере Казахстана) и высокий средний возраст эксплуатируемой сельхозтехники.Недавно Правительство утвердило Национальный проект по развитию АПК на 2021–2025 годы. В нем заложен пакет мер, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности агропромышленного комплекса – одного из ключевых драйверов национальной экономики.