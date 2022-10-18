Фото: Kazpravda.kz
Общество

Как МВД планирует дисциплинировать нарушающих ПДД пешеходов

Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, как планируют дисциплинировать переходящих дорогу в неположенном месте пешеходов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В данном случае мы будем применять, наверное, такие же меры, как и в отношении водителей: если пешеход первый раз нарушил, то будем обходиться предупреждением, во второй раз будем на него накладывать административный штраф, а в третьем и последующих случаях нарушения - применять меры, которые не дадут ему оплатить штраф с 50%-ной скидкой», - сказал Жандос Мураталиев.

По его словам, данная проблема особенно актуальна для Астаны и Алматы.

«Здесь для пешеходов создаются все условия для безопасного перехода улицы, но они все равно перебегают дорогу в неположенном месте, даже если в 50 метрах от него будет стоять надземный или подземный пешеходный переход», - добавил спикер.

Популярное

Все
Евразиец на все времена
В условиях кризиса у казахстанцев не так много возможностей для сохранения и приумножения сбережений
Про осетра никто и не вспомнил…
Выборы как часть новой истории
Министерство внутренних дел внедряет программу по блокированию звонков от мошенников казахстанцам
Кто победит в битве за битум?
В Восточном Казахстане в квазигосударственных структурах выявили коррупционные риски
Доход по осени считают
Подготовка к саммиту
Тимур и его команда
Право быть независимым
Завершается уборка риса
Хвала рукам, что пахнут хлебом
Нехватка мест – одна из острых проблем Алматинской области, где ежегодно растет число школ с трехсменным обучением
Шаг в новую эпоху
Победило знание
Диалог о налогах
Переосмыслить жизнь
Что такое Улытау?
Невзаимозаменяемый
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Общество
Патриотический челлендж ко Дню Республики запустили в Астане
Общество
Рассылку о тайно вакцинированных фруктах распространяют в с…
Общество
Серийных угонщиков Mazda задержали в Алматы
Правительство , Общество
Методы борьбы с бытовым насилием и хулиганством предложил г…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]