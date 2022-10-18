Как МВД планирует дисциплинировать нарушающих ПДД пешеходов

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, как планируют дисциплинировать переходящих дорогу в неположенном месте пешеходов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В данном случае мы будем применять, наверное, такие же меры, как и в отношении водителей: если пешеход первый раз нарушил, то будем обходиться предупреждением, во второй раз будем на него накладывать административный штраф, а в третьем и последующих случаях нарушения - применять меры, которые не дадут ему оплатить штраф с 50%-ной скидкой», - сказал Жандос Мураталиев.

По его словам, данная проблема особенно актуальна для Астаны и Алматы.

«Здесь для пешеходов создаются все условия для безопасного перехода улицы, но они все равно перебегают дорогу в неположенном месте, даже если в 50 метрах от него будет стоять надземный или подземный пешеходный переход», - добавил спикер.