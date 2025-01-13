Как накопить детям на образование

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В целях реализации поручения главы государства разработана Единая добровольная накопительная система «Келешек».

Данная мера государственной поддержки предназначена детям Казахстана в возрасте от 5 лет для стабильного накопления финансовых средств до достижения ими 18 лет для оплаты образовательных услуг в стране и за рубежом, включая высшее, а также техническое и профессиональное образование.

«Для участия в системе «Келешек» родителям необходимо открыть счет в банках второго уровня и страховых компаниях, являющихся участниками государственной образовательной накопительной системы (ГОНС), куда детям, которым в текущем календарном году исполнилось 5 лет будет начисляться стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (в 2025 году составляет 235 920 тенге) и для детей-сирот 120 МРП (471 840 тенге), ежегодную выплату госпремии в размере 5-7% и инвестиционный доход», – говорится в сообщении ведомства.

Условием системы «Келешек» является обязательный ежегодный минимальный взнос родителями в размере не менее 12 МРП. Счета будут застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов, а сумма страховых выплат – Фондом гарантирования страховых выплат.

В случае получения государственного образовательного гранта, средства можно использовать на получение послевузовского образования. Кроме того, накопленные средства можно направить на улучшение жилищных условий и при необходимости передать третьим лицам.