Как в Казахстане планируют организовать здоровое питание школьникам

Сельское хозяйство, Образование
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Венера Баталова
корреспондент

Бюро по связям и партнерству Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в РК с 3 по 5 декабря проводит в Астане технический семинар на тему «Оценка потенциала агропродовольственных систем: пути решения вопросов здорового школьного питания в Казахстане», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мероприятие организовано в рамках проекта «Вклад в развитие и масштабирование здорового питания», реализуемого совместно с Министерством здравоохранения Казахстана.

Участники семинара приняли участие в выработке решений для улучшения агропродовольственных систем и внедрения политики здорового питания в школах страны.

Было отмечено, что среди детей школьного возраста увеличивается потребление сладких напитков и время, проводимое за электронными устройствами, что способствует росту случаев избыточного веса и ожирения.

Национальный координатор проекта ФАО, заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Салтанат Назарова считает ожирение глобальной проблемой, влияющей на здоровье миллионов людей и являющейся фактором риска для многих заболеваний.

«Согласно данным ВОЗ, ежегодно от последствий лишнего веса умирает около 2,8 миллиона человек. Казахстан предпринимает шаги для борьбы с ожирением через улучшение питания и развитие физической активности. В стране действуют системы мониторинга и профилактики, такие как исследование COSI, и внедряются новые меры, включая пересмотр стандартов питания в школах и запрет на продажу энергетических напитков лицам до 21 года. Также активно развиваются спортивные инфраструктуры и мероприятия для пропаганды здорового образа жизни, что поможет снизить уровень ожирения и улучшить здоровье населения в долгосрочной перспективе», - отметила спикер.

Участники также обсудили лучшие международные практики в сфере школьного питания и рассмотрели текущую ситуацию с организацией школьного питания в Казахстане.

Национальный специалист по здоровому питанию на семинаре ФАО ООН Жанар Толысбаева отметила важность разработки механизмов и плана мероприятий для обеспечения школ качественной и безопасной продукцией от казахстанских производителей.

«Школьное питание в Казахстане является важной темой на повестке дня. Проект ФАО направлен на развитие и масштабирование здорового питания в Казахстане через прямое соединение местных сельхозпроизводителей и школ без посредников. Эта инициатива призвана поддержать местных производителей сельхозпродукции, а с другой стороны — обеспечить школы качественными и безопасными продуктами.

Особое внимание в проекте уделяется внедрению новых стандартов питания в школах, которые будут учитываться в рамках обновленных подходов к питанию. Система будет адаптироваться под возрастные группы школьников и особенности каждого региона. Если раньше меню и количество продуктов строго прописывались, то теперь школа сможет самостоятельно выбирать продукты из каждой группы, что даст возможность использовать более доступные и экономически оправданные варианты. Такой подход также способствует поддержке местных производителей и улучшению доступности продуктов.

Новое питание будет применяться в государственных образовательных учреждениях, включая школы и интернаты. Стандарты питания будут делиться по возрастным категориям, что позволит адаптировать рацион для разных групп школьников, обеспечивая сбалансированное и безопасное питание в соответствии с требованиями здоровья», - рассказала нутрициолог.

На мероприятии обсуждалась тема разработки путей реализации концепции агропродовольственной системы для обеспечения здорового школьного питания.

Руководитель Фонда устойчивого развития сельских территорий Нурпеисов Данияр рассказал, что фонд работает в Буландынском районе Акмолинской области, а также в Катон-Карагайском и Уланском районах Восточно-Казахстанской области.

«Наша цель — устойчивое развитие экономики, социальной и экологической среды, что важно для стабильности всего районного развития. ФУРСТ совместно с Международной организацией по миграции реализует проект, направленный на развитие сельскохозяйственных кооперативов и партнерства между городом и сельской местностью. С 4 мая по 9 августа ФУРСТ участвовал в Акселераторе по Целям устойчивого развития ООН в Акмолинской области.

В рамках проекта разрабатывается Дорожная карта устойчивого развития региона, которая включает создание мясного кластера и поддержку сельхозкооперативов, что позволит обеспечить школы качественными и безопасными продуктами. Идея заключается в том, чтобы наладить прямые связи между местными производителями и образовательными учреждениями, без посредников, что позволит снизить стоимость продуктов и повысить доступность здорового питания для школьников. Внедрение новых стандартов питания в школы, предусматривающее возможность выбора продуктов по регионам, поддержит локальных производителей и поможет создать устойчивую систему поставок для школьных столовых», - отметил участник семинара.

В мероприятии также приняли участие члены парламента, представители профильных министерств, ключевые поставщики услуг, фермеры, представители школ и организаций гражданского общества.

#здравоохранение #питание #дети #школа

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