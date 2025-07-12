Раньше статус в системе присваивался только при наличии взносов за 12 прошедших месяцев. При отсутствии даже одного платежа из этого периода образовывалась задолженность, которую необходимо было погасить, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Сейчас закон об ОСМС позволяет получить статус на год вперед – без необходимости оплачивать задолженность за прошедший год.

Для этого нужно оплатить взносы за 12 будущих месяцев. Помните: взносы должны быть произведены за каждый месяц отдельно – по 4250 тенге. Платеж единой суммой не соответствует алгоритму, поэтому статус не присвоится.

Если статус застрахованного вам необходим уже в текущем месяце, начните отсчет годового периода именно с него.

Взносы можно оплатить через кассы и мобильные приложения банков, терминалы оплаты и отделения Казпочты.