Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика , Общество
Как реализуется Программа повышения доходов населения в Жамбылской области

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил с рабочей поездкой Жамбылскую область. В регионе замглавы Правительства ознакомился с проектами, реализованными в рамках исполнения Программы повышения доходов населения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Вице-премьер ознакомился с деятельностью ИП «Шамуратов Шовкат Валерьевич». В день малое предприятие производит 400 кг колбасных изделий. Трудятся в цехе 7 специалистов.

Сумма кредита, полученного по 5-му направлению пилотного проекта по повышению доходов сельского населения (поддержка бизнес-проектов), составляет 10 000,0 тыс. тенге.

Также Ералы Тугжанов осмотрел теплицу ИП «Серик», площадь которой 80 соток. Сумма кредита – 14 566,0 тыс. тенге. В прошлом году было произведено 30 тонн огурцов. В теплице установлена система капельного орошения. Трудятся в ней 11 человек.

Вице-премьер обратил внимание на высокий мультипликативный эффект от реализации пилотного проекта.

В результате развития животноводства открываются малые цеха, создаются новые рабочие места. 

«Основная цель Программы повышения доходов населения – улучшение уровня жизни казахстанцев. Для этого важно на системной основе принимать меры по регулированию занятости населения. Огромную роль в этом деле играют именно такие предприятия на селе», — сказал Ералы Тугжанов.

Всего в Байзакском районе по 5-му направлению пилотного проекта реализовано 6 бизнес-проектов. Один из них — приобретение гидропонной установки.

Основным поставщиком данного оборудования и установок в Казахстане является ТОО «Agro Green Technology», расположенное в городе Таразе.

Е. Тугжанов ознакомился с процессом производства комбикорма на мобильной гидропонной установке мощностью 400 кг кормов в сутки.

Товарищество также занимается выращиванием зеленого витаминизированного корма, овощей, риса методом гидропоники.

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