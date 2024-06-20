Как выявляют проблемных алиментщиков в Казахстане

Цифровой проект Минюста на платформе Smart Data Ukimet способствует выявлению проблемных алиментщиков в РК, сообщает Kazpravda.kz
Подробнее о проводимой работе в этом направлении рассказал на пресс-конференции в СЦК вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков.
«Изучая большие данные, выявляем граждан, которые показывают минимальную зарплату, тем самым не доплачивают алименты. Совместно с КГД ведем работу, чтобы этот вопрос полностью снять», – сказал он.
Спикер отметил, что проект по внедрению робота позволяет гражданам экономить в ситуации с упрощенным производством по адмштрафам. При возбуждении такого производства должникам направляется соответствующее уведомление в eGove Mobile, а также СМС с номера 1414.
Положительным эффектом внедрения данного проекта является снижение финансовой нагрузки на граждан (порядка 2,2 млрд тенге ежегодно) по оплате деятельности ЧСИ (25% от суммы взыскания), полный отказ от бумажного носителя, исключение человеческого фактора.
Информационная система «Е-заң көмегі» позволяет гражданам получать юридическую консультацию бесплатно.
«С июля мы также запускаем в режиме видеоконференцсвязи. То есть, всегда будет под рукой юрконсультант либо адвокат. Вы сможете позвонить и проконсультироваться в любой жизненной ситуации», – добавил спикер.
Также в целях повышения доступности получения правовой консультации министерство внедрит чат-бот с искусственным интеллектом в мобильном приложении «Е-заң көмегі», что позволит гражданам в режиме 24/7 получать ответы на интересующие их правовые вопросы.
По данным прокуратуры, более 70 должников по алиментам в ВКО спустили 100 млн тенге на азартные игры.