Как выявляют проблемных алиментщиков в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz и СЦК

Подробнее о проводимой работе в этом направлении рассказал на пресс-конференции в СЦК вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков.

«Изучая большие данные, выявляем граждан, которые показывают минимальную зарплату, тем самым не доплачивают алименты. Совместно с КГД ведем работу, чтобы этот вопрос полностью снять», – сказал он.

Спикер отметил, что проект по внедрению робота позволяет гражданам экономить в ситуации с упрощенным производством по адмштрафам. При возбуждении такого производства должникам направляется соответствующее уведомление в eGove Mobile, а также СМС с номера 1414.

Положительным эффектом внедрения данного проекта является снижение финансовой нагрузки на граждан (порядка 2,2 млрд тенге ежегодно) по оплате деятельности ЧСИ (25% от суммы взыскания), полный отказ от бумажного носителя, исключение человеческого фактора.

Информационная система «Е-заң көмегі» позволяет гражданам получать юридическую консультацию бесплатно.

«С июля мы также запускаем в режиме видеоконференцсвязи. То есть, всегда будет под рукой юрконсультант либо адвокат. Вы сможете позвонить и проконсультироваться в любой жизненной ситуации», – добавил спикер.

Также в целях повышения доступности получения правовой консультации министерство внедрит чат-бот с искусственным интеллектом в мобильном приложении «Е-заң көмегі», что позволит гражданам в режиме 24/7 получать ответы на интересующие их правовые вопросы.

По данным прокуратуры, более 70 должников по алиментам в ВКО спустили 100 млн тенге на азартные игры.