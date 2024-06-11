Злостные алиментщики спускали миллионы на азартные игры в области Жетісу

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По данным областной прокуратуры, 50 граждан регулярно играли в азартные игры через интернет-казино, букмекерские конторы и потратили более 150 млн тенге, тогда как имели задолженности перед своими детьми в виде алиментов на сумму 60 млн тенге.

К примеру, в Талдыкоргане должник Д., при наличии задолженности по алиментам на полмиллиона тенге, пополнил свой счет в онлайн-букмекерской конторе на 52 млн тенге.

«По результатам анализа прокурорами в адрес департамента юстиции было внесено представление для принятия мер в отношении должников. В целом, с начала года прокуроры области Жетісу добились возмещения 63 млн тенге задолженности по алиментам перед 87 детьми. 144 неплательщика привлекли к административной ответственности, в том числе 116 граждан к аресту и 28 к штрафу», - говорится в сообщении.

В отношении 9 злостных неплательщиков проводятся досудебные расследования по ст.139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей».