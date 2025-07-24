Как в Казахстане ужесточат наказание за нападение на медиков

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

По информации Минздрава, соответствующий законопроект будет внесен в Парламент уже в сентябре 

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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в Правительстве сообщила, каким образом в стране усилят меры по защите медицинских работников, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Причиной ужесточения наказания за нападения стали участившиеся случаи агрессии со стороны пациентов и их родственников в адрес врачей и медперсонала.

«Ситуация приобрела угрожающий характер. Практически ежемесячно фиксируются инциденты с физическим насилием или угрозами в адрес наших врачей. Это требует немедленных и системных решений», — подчеркнула министр.

По ее словам, совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел был подготовлен законопроект, предусматривающий внесение в Уголовный кодекс новой статьи — 158-1, которая будет направлена на защиту медработников.

Планируемые меры наказания:

  • За угрозу насилия в отношении медика — ограничение свободы до 2 лет;
  • За физическое насилие — от 2 до 7 лет лишения свободы;
  • В случае нападения в условиях чрезвычайного положения — до 10 лет;
  • Если нападение совершено в отношении группы медиков — до 15 лет лишения свободы.

«Это — адекватные меры, которые необходимы для защиты тех, кто ежедневно спасает жизни», — отметила Акмарал Альназарова.

Министр также поделилась личным опытом, напомнив, что начинала свой путь в медицине более 30 лет назад, работая в приемном покое детской больницы.

«В те годы подобные случаи были крайне редкими. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Мы не можем допустить, чтобы врачи боялись выполнять свою работу», - отметила министр.

По информации Минздрава, законопроект будет внесен в Парламент уже в сентябре текущего года.

Напомним, ранее Президент Казахстана дал поручение Премьер-министру и профильным ведомствам разработать действенные меры по обеспечению безопасности медицинских работников, включая правовую защиту и ужесточение ответственности за насилие в их адрес.

#медицинские работники #поручения президента #нападения

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