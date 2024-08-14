Как внешний облик столицы меняют под единый дизайн-код

В прошлом году в городе было снято около 9 тысяч вывесок и наружной рекламы, не соответствующих требованиям законодательства и дизайн-коду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации городской администрации, управление по развитию языков и архивного дела Астаны и коммунальное госучреждение «Астана-Жарнама» проводят работу по удалению вывесок и рекламы, вывешенных в ЖК «Инфинити-1» и не соответствующих дизайнерскому коду.

По словам главного специалиста отдела ономастики и методической работы Управления по развитию языков и архивного дела Айгуль Имангали, в прошлом году в городе было снято около 9 тысяч вывесок и наружной рекламы, не соответствующих требованиям законодательства и дизайн-коду.

«Управлением по развитию языков и архивного дела с 2023 года в рамках проекта «Тіл тазалығы – баршаға ортақ іс» проводится работа по легализации наружной рекламы и визуальной информации в городе и приведению ее в соответствие с требованиями языковых норм. В столице в период с 1 января по 1 мая было удалено 1504 вывески и 1021 наружная реклама, дизайн которых не соответствовал кодексу, вопреки требованиям закона. В прошлом году их было 8857 тысяч. Эта работа будет продолжена», – сказал представитель управления.

Руководитель отдела проверки архитектурного облика данного управления Гани Исаев отметил, что сегодня проводится тесная работа со столичными предпринимателями по правильной установке рекламы и вывесок.

«Одним из направлений деятельности коммунального государственного учреждения «Астана-Жарнама» является формирование и реализация единого архитектурного и художественного облика столицы. В рамках возложенных на учреждение задач ведется постоянная работа среди столичных предпринимателей и населения по разъяснению требований законодательства, касающихся размещения рекламы и вывесок на фасадах зданий. Учреждение тесно сотрудничает со столичными предпринимателями. Совместно с Палатой предпринимателей города Астаны разработана дорожная карта по формированию и реализации единого архитектурного облика города. Мы призываем предпринимателей выполнять основные требования при установке рекламы и вывесок», – сказал Гани Исаев.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев в прошлом году на заседании по вопросам развития столицы поручил усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.