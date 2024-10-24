Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
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Накануне Дня Республики государственные награды получили многие труженики – рабочие педагоги, ученые, спасатели, волонтеры... Среди тех, кто удостоился особой чести быть приглашенным в Астану на награждение, – известная в Туркестанской области бизнес-вумен Парахат Хаджиметова. Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов на торжественной церемонии, состоявшейся во Дворце Независимости, вручил ей орден «Құрмет».