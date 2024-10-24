Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен

Общество
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Накануне Дня Республики государственные награды получили многие труженики – рабочие педагоги, ученые, спасатели, волонтеры... Среди тех, кто удостоился особой чести быть приглашенным в Астану на награж­дение, – известная в Туркестанской области бизнес-вумен Парахат Хаджиметова. Заместитель Председателя Ассамб­леи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов на торжественной церемонии, состоявшейся­ во Дворце Независимости, вручил ей орден «Құрмет».

фото из личного архива Парахат Хаджиметовой

Парахат Хаджиметова – удивительная женщина, пример неиссякаемых жизненных сил. Каждый ее день наполнен важными делами. Сидеть дома, даже когда тебе глубоко за 70, совсем не обязательно, утверждает она.

Парахат Хаджиметова подняла на ноги 10 детей. И сегодня ее энергии хватает не только на предпринимательские заботы и большую семью, в которой подрастают 34 внука, требующих внимания любимой бабушки, но и на общественные дела. Много лет, будучи заместителем председателя Узбекского национального культурного центра, она активно занималась развитием народных традиций и культуры узбеков, возглавляла Совет матерей. Этот пласт общественной работы не остался незамеченным: Парахат Хаджиметова стала одной из первых в Казахстане обладательниц золотой медали «Бiрлiк». А теперь в копилке новая награда.

Она охотно делится своими секретами, будь то воспитание детей или успешное ведение бизнеса. Многие узбекские женщины не скрывают восхищения достижениями Парахат-апай и просят благословить дочерей, чтобы и их дети росли такими же талантливыми и щед­рыми душой. Предпринимательница всегда готова поддержать нуждающихся,­ прийти на помощь тем, кто попал в беду, не афишируя свою благотворительность, идущую от чистого сердца.

Когда в Турции случилось землетрясение, она первой вызвалась отправить гуманитарную помощь. И тут же закупила на 5 млн тенге теплые одеяла и другие товары первой необходимости, чтобы поддержать людей, переживших трагедию.

– Бизнес продлевает мне жизнь, – откровенно признается Парахат-апай. – Бесконечные дела заставляют ежедневно двигаться. Сидеть нельзя, иначе не добьешься желаемого результата. Возможно, кому-то покажется, что сложно в мои годы жить в таком ритме, но без этого я уже не могу. Я ведь предпринимательством занялась уже в том возрасте, когда большинство женщин начинают готовиться к пенсии. Так что успеть мне еще надо ой как много...

Именно трудолюбие лежит в основе всего, чего удалось добиться в жизни Парахат-апай, на чью долю выпало немало трудностей и испытаний. Это про таких, как она, говорят SelfMadeMan – человек, который сделал себя сам. Все, чего достигла наша героиня, исключительно ее личная заслуга.

В жизни ей с лихвой выпало испытаний, пришлось с детства пережить немало горя и лишений. Но это только закалило характер, заставило повзрос­леть значительно раньше сверстников. Уже тогда решила для себя, что у нее будет много детей и она непременно позаботится о каждом из них.

Сразу после окончания школы Парахат пошла работать на мелькомбинат. О продолжении учебы не могло быть и речи, ведь ее воспитывали бабушка с дедушкой, одевая на свою скудную пенсию. Мама с папой, к сожалению, разошлись.

25-летний выпускник механического факультета КазХТИ позвал Парахат замуж, когда ей исполнилось 20. Как и положено в узбекской семье, Парахат пришла жить в родительский дом Садыка, где, кроме ее мужа, было еще трое детей. Молодая сноха, имея покладистый характер и умея все делать по хозяйству, легко нашла со всеми общий язык. А уже к рождению первенца молодая семья поселилась в крохотном домике, который возвели на участке по соседству с родителями. Для узбеков это обычная практика, когда подросшие сыновья и дочери селятся со своими семьями на одном участке с родителями, живут укладом, предписанным предками. Такое тесное соседство позволяет принимать самое активное участие в воспитании внуков. Здесь трепетно сохраняются культура отношений и традиция уважения к старшим.

Спустя два года после свадьбы у пары родился сын Сади. Спустя три года на свет появился Максад. Еще через два года родилась Зульфия. Через десять лет после свадьбы в семье Парахат и Садыка было уже четверо детей: в юбилейный год родился Хусан-Мурат. Еще через два года радовались рождению дочери Шырын, еще через два – появилась третья дочь Танавар. В 1983-м родился седьмой ребенок – сын Дархан. Гаухар, Хайрулла и Дияр рождались друг за другом с разницей в год.

При этом Парахат надолго в декрет не уходила, боясь потерять работу. Поначалу в воспитании детей помогали родители мужа, а затем, когда семья разрослась и обзавелась большим домом в Старом городе, подключились подросшие старшие дети, взяв на себя часть забот по дому и присмотру за младшими братьями и сестрами.

И только после сорока лет Парахат сменила работу. Ей предложили занять освободившееся место заведующей складом на киномеханическом заводе.

– Я всю жизнь буду благодарна директору завода Георгию Кусису, – говорит Парахат-апай. – Он меня научил очень многому, в том числе основам ведения бизнеса. Без его бесценных уроков я никогда бы в жизни не достигла таких высот, да и вообще не рискнула бы заняться предпринимательством. Это тяжелый труд, не всякий мужчина выдержит. Не забывайте и о том, что мне пришлось действовать вразрез общественному мнению, считающему, что место узбекской женщины – у тандыра и казана.

В начале 90-х годов прошлого столетия киномеханический завод, выпускавший кресла-стулья для всех кинотеатров страны и детских садов, остался без заказов. Коллективу, в котором было почти полторы сотни человек, грозила безработица. Было принято решение начать выпуск мягкой мебели, что поз­волило предприятию продержаться на плаву еще несколько лет. В это время подросли старшие сыновья Парахат, и директор разрешил, чтобы они в свободное время приходили в цех и учились делать мебель, осваивая шаг за шагом весь процесс производства.

Постепенно профессия мебельщика стала основой семейного бизнеса. После закрытия завода Максад и Сади стали выполнять заказы на дому, вскоре к ним присоединился подросший Хусан, а затем и Дархан. Парахат-апай встала во главе зарождающегося семейного дела, взяв в свои руки закупку необходимых материалов, поиск клиентов и даже разработку новых моделей. Так удалось скопить небольшую сумму денег, на которую купили полмагазина строительных материалов в Старом городе.

Следующим направлением стало производство матрасов, в том числе ортопедических. Сейчас это огромный цех, продукция которого пользуется популярностью у потребителей.

Поставив очередное дело на прочную основу, Парахат-апай передала его под управление сыновей, а сама принялась осваивать сельское хозяйство.

Она рассказывает, как лет 20 назад в предгорном поселке Карамурт с его чистейшим воздухом приобрела 20 гектаров земли, разбила сад, посадив несколько сортов груш и яблок. Коренная горожанка неожиданно для себя с головой ушла в садоводство и животноводство, осознав, что именно этот вид деятельности приносит ей удовольствие.

Но в последнее время поливной воды не хватает. Фермеры вынуждены прис­посабливаться, менять культуры.

– Мне тоже придется выкорчевать сад и полностью переключиться на выращивание зерновых. Успокаиваю себя тем, что для фермы нужны корма. Теперь у меня там еще коровы и овцы прибавились, – говорит Парахат Хаджиметова.

Жизненный путь Парахат-апай – яркий пример того, что человек труда всегда найдет себя и свою дорогу. Именно на таких скромных и ответственных людях держится страна. И хорошо, что их вклад в развитие государства отмечается по достоинству. Особенно это важно в День Республики, который поз­воляет по-новому осмыслить значение суверенитета и роль тружеников – тех, кто на своих плечах выносил тяготы реформ первых лет становления Казахстана. Их не сломили трудности, которые, скажем прямо, не чета нынешним. Они показали пример удивительного жизнелюбия и стойкости, которым следует поучиться.

#награда #День Республики #бизнес-вумен #Парахат Хаджиметова

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