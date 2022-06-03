Какая погода ожидает казахстанцев в эти выходные

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 4-6 июня, сообщает Kazpravda.kz.

По информации метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики, пройдут дожди.

5 июня на востоке и в центре республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.

"Но, не смотря на это, особых изменений в температурном фоне не ожидается, на западе будет 22-33 градуса тепла, на юго-западе - 29-37 тепла, на северо-западе прогнозируется колебание от 15-25 до 20-33 тепла, на севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до 15-26 градусов тепла, а на юге республики – 27-37 тепла, на юго-востоке Казахстана - 22-32 градуса тепла", - отметили синоптики.