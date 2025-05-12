Фото: пресс-служба театра

Перед зрителями, как на кинопленке, пронесутся образы, воплощенные прославленной балериной за более чем двадцать лет творческой карьеры. За дирижерским пультом симфонического оркестра «Астана Опера» – Элмар Бурибаев.

Этот вечер – как альбом из жизни балерины. Его главная героиня – Мадина Унербаева, имя которой хорошо известно не только в Казахстане, но и за его пределами. Накануне важного события, мы побеседовали с мастером сцены и узнали, как она пришла в балет, и как это искусство стало неотъемлемой частью ее жизни.

«В детстве я занималась домброй. Восемь лет я училась в Республиканской специализированной музыкальной школе-интернате для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой в Алматы. Домбра была близка моему сердцу, но мне не нравилось посещать сольфеджио и хоровые занятия. В итоге я перешла в общеобразовательную школу, а в музыкальную школу продолжила ходить только на домбру. Однажды в школу №138 в Алматы, где я тогда училась, пришли преподаватели из Алматинского хореографического училища имени А. Селезнева и провели отбор среди учеников. Из всех четвертых классов выбрали только меня. Это было в 1995 году. Конечно, в первые годы обучения в балетной школе я, десятилетняя девочка, еще не до конца понимала, что такое балет. Но спустя два года после гастролей по Бельгии, Германии, Голландии и Франции я сказала маме: «Я хочу стать балериной и увидеть весь мир». Тогда же я поставила перед собой четкую цель – стать прима-балериной», - поделилась ведущая солистка.

После окончания училища в 2003 году, Турсынбек Нуркалиев – основатель хореографического искусства в столице – пригласил ее работать в Национальный театр оперы и балета имени Куляш Байсеитовой. Как и все артисты балета, Мадина Унербаева начала с кордебалета. Чтобы подняться до уровня солистки, а затем и ведущей солистки, ей пришлось много и упорно трудиться. Первые десять лет из ее 22-летней сценической карьеры прошли именно в этом театре.

«Мои наставники, заслуженные деятели Казахстана Турсынбек Нуркалиев и Галия Бурибаева сыграли огромную роль в моем становлении как артистки. Они всегда поддерживали меня, за что я им безмерно благодарна. В театре К. Байсеитовой, где мы проработали десять лет, они доверяли мне главные роли. Моей первой партией на сцене стала Мария из балета Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Это была сложная роль для меня двадцатилетней, ведь я тогда еще не до конца понимала весь образ. Думаю, понимание приходит с годами и опытом», – подчеркнула Мадина Унербаева.

Так и получилось: с годами ее репертуар расширился. На разных сценах она исполнила ведущие партии в балетах «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Жизель» А. Адана, «Сильфида» Г. Левенскольда, «Лебединое озеро» П. Чайковского, «Спартак» А. Хачатуряна, «Собор Парижской Богоматери» М. Жарра и других. С открытием «Астана Опера» в 2013 году Мадина Унербаева была принята в труппу в качестве ведущей солистки и стала любимицей публики в главных партиях репертуарных спектаклей.

По словам балерины, исполнение ведущих партий требует от артиста огромной ответственности и труда. Она не скрывает, что для достижения высот искусства проводила бесконечные часы в репетиционных залах, посвящая этому все свое время и силы. Ее труд был отмечен и на международном уровне: в 2007 году на Международном конкурсе артистов балета «Премия Рима» в Италии она стала лауреатом II премии. Членом жюри на этом конкурсе была легендарная балерина и хореограф Майя Плисецкая, которая не только подписала Мадине автограф, но и подарила ей свой платок. Кроме того, в 2009 году она завоевала Гран-при на Международном конкурсе артистов балета «Байтерек» в Астане.

На своем творческом пути Мадина Унербаева работала со многими мастерами балетного искусства, в том числе с Юрием Григоровичем.

«В этой связи хочу выразить огромную признательность художественному руководителю нашей труппы, народной артистке России Алтынай Асылмуратовой. Благодаря ей с нашей труппой работают выдающиеся балетмейстеры, такие как Луиджи Бонино. Сейчас мы готовим новые для нас спектакли – «Арлезианка», «Юноша и Смерть», «Кармен» Ролана Пети. Включение этих балетов в наш репертуар стало возможным именно благодаря приглашению зарубежных постановщиков Алтынай Абдуахимовной– Она многому меня научила, делилась бесценным опытом. Я стараюсь оправдать ее надежды и показать на сцене все, чему она меня научила. Идея провести мой творческий вечер тоже принадлежит ей – она предложила это еще пять лет назад. Такой вечер – большая удача, которая выпадает далеко не каждому артисту. Наша цель – показать зрителям, кем я была и чего достигла за эти годы. Надеюсь, мой путь станет вдохновляющим примером для молодых артистов, а им желаю творческого подъема и страсти к исполнению партий», – отметила ведущая солистка.

Программа вечера состоит из двух отделений: в первой части зрителей ждет гала-балет, а во второй – первый акт балета «Спящая красавица» Чайковского.

Незабываемым моментом станет премьера нового авторского номера «Кемел адам», поставленного талантливым хореографом Султанбеком Гумаром специально для Мадины Унербаевой

«В процессе подготовки к вечеру я ощущаю большую поддержку со стороны своих коллег. Я только упомянула о своей идее нового номера, как Султанбек почти сразу нашел музыку. Меня невероятно порадовало такое счастливое совпадение. Это произведение этно-фольклорного ансамбля HasSak еще нигде не исполнялось. Хореограф увидел в этой музыке образ совершенного человека – и меня в нем. В этом танце отразится мой путь к вершинам искусства. Думаю, этот номер будет очень интересен зрителям, потому что он не похож ни на один другой. Со своей стороны, я постараюсь воплотить на сцене все замыслы хореографа. Султанбек – очень одаренный постановщик, с уникальной пластикой и безграничным воображением. Надеюсь, в будущем он создаст национальный балет на сцене нашего театра», – заключила Мадина Унербаева.

Говоря о Мадине Унербаевой, в первую очередь вспоминаются ее яркие сценические образы – Китри, Аврора, Кармен и другие. Вечер в рамках Международного фестиваля «Опералия», который пройдет при поддержке Минкультуры, станет для жителей и гостей столицы возможностью открыть новые грани творчества прима-балерины, ведущей солистки театра «Астана Опера».