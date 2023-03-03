Какие букеты дарят казахстанкам: цветочной статистикой в канун 8 Марта поделились в КГД

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана перед Международным женским днем 8 Марта поделились интересными фактами, связанными с ввозом цветов из-за границы, сообщает Kazpravda.kz .

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За январь-февраль 2023 года в Казахстан всего ввезена 1 341 тонна цветов или 24,6 млн бутонов стоимостью 9,5 млн долларов США (использованы оперативные сведения за февраль 2023 года).

Наибольшей популярностью пользуются розы, их ввезено 799 тонн или 18 млн штук на 5,8 млн долларов.

На втором месте – хризантемы (134 тонны или 2,4 млн штук на 1,3 млн долларов), на третьем – гвоздики (31 тонна или 922,7 тысячи на 161 тысячу долларов).

Также популярны лилии, их ввезено 35 тонн на 192 тысячи долларов.

376,8 тонны на 2,2 млн долларов приходятся на другие свежесрезанные цветы и бутоны (тюльпан, линолиум, гипсофила, финикс, ирис, гортензия и другие экзотические цветы).

В этом году цветы ввозились из Эквадора (769 тонн), Нидерландов (268 тонн), Колумбии (137 тонн), Кении (108 тонн), Израиля (16 тонн), Узбекистана (14 тонн), Китая (13 тонн) и Турции (6 тонн).

В прошлом году в Казахстан ввезли 6 690 тонн цветов. При этом в январе-феврале 2022 года – 1 059,4 тонны.

В прошлом году за рубежом, в частности в Узбекистане, пользовались спросом казахстанские розы: всего экспортировано 25 тонн цветов на 94 тысячи долларов.