Какие документы подписали президенты стран ЦА по итогам саммита МФСА

В Душанбе прошло заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
По итогам саммита были подписаны следующие документы:
1. Душанбинское заявление глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала;
2. Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: Об итогах председательства Республики Таджикистан в Международном фонде спасения Арала;
3. Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: О деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала;
4. Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: Об избрании президента Международного фонда спасения Арала.