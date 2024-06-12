Какие документы подписали Казахстан и Республика Корея

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль приняли совместное заявление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Соглашение о сотрудничестве в области развития энергетической отрасли;

2. Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой и нефтехимической отрасли;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в сфере электроэнергетики;

4. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея о всестороннем сотрудничестве в области критических минералов и металлов;

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Корея по сотрудничеству в области обмена знаниями и развития;

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея по сотрудничеству в области науки и технологий;

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Лесной службой Республики Корея по сотрудничеству в сфере лесного хозяйства;

8. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Министерством по управлению персоналом Республики Корея по сотрудничеству в сфере управления персоналом на государственной службе;

9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и занятости Республики Корея в сфере занятости и труда;

10. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Комиссией по финансовым услугам Республики Корея и Службой финансового надзора Республики Корея в области банковского надзора;

11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Республики Корея по сотрудничеству согласно 6-й статье Парижского соглашения.

Напомним, что ранее Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в расширенном формате.

#казахстан #документы #Республика Корея

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