Какие культурные мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане

Культура
Со стартом театральных и концертных сезонов учреждения культуры столицы ежедневно радуют своими постановками и программами жителей и гостей города. На текущей неделе они также представят, как уже полюбившиеся, так и новые спектакли, концертные выступления. При этом все они проводятся со строгим соблюдением саннорм и требований карантина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Нур-Султана.

Так, столичный театр «Жастар» 21 и 22 сентября в 19:00 часов покажет комедию Т.Миннуллина «Диляфруздың төрт күйеуі». 23 сентября для юных зрителей представят казахскую народную сказку «Ұр тоқпақ». Показы состоятся в 12:00 и 14:00 часов. Вечером 24 и 25 сентября артисты театра выступят с психологической драмой С.Касымбека «Лифт».

Столичный театр кукол приглашает посмотреть сказку «Ер Төстік» по мотивам казахского народного эпоса. 24 сентября постановку покажут в 16:00, 25 и 26 сентября – в 12:00, 14:00 и 16:00 часов дня.

Государственный академический русский драматический театр им.М.Горького 22 сентября в 11:00 и 14:00 представит сказку А.Болдинова «Приключения Аистенка» на сцене Малого зала. 24 сентября в 19:00 здесь состоится официальное открытие 121-го театрального сезона, на котором горьковцы выступят с премьерой – сценической фантазией по мотивам «Петербургских повестей» Н.Гоголя «Гоголь.Петербург». Днем позже покажут мелодраму Р.Баэра «Смешанные чувства».

21 сентября на Instagram-странице Столичного цирка можно будет посмотреть мастер-класс от циркового артиста Халила Камашева.

Государственная академическая филармония столицы приглашает зрителей на концерт «Мәңгілік ел», приуроченный к открытию XXV концертного сезона Казахского оркестра, посвященного 30-летию Независимости страны. Музыкальный вечер состоится 24 сентября в концертном зале «Астана».

22 сентября в театре танца «Наз» проведут лекцию на тему «Права несовершеннолетних детей, защита прав ребенка за пределами дома» с привлечением инспектора по делам несовершеннолетних района Сарыарка.

Ежедневно по будням во Дворце мира и согласия детско-юношеская студия «Туған жер» проводит занятия по хореографии, хору, сольфеджио, актерскому мастерству и пр. Также в эти дни можно посетить экскурсию по залам здания.

Центр Современного Искусства «Куланши», расположенный на 6 этаже Дворца, приглашает гостей на выставку изобразительного искусства «ОНА», которая работает до 24 сентября с 10 утра до 18:00 часов вечера.

Централизованная библиотечная система также подготовила множество мероприятий для своих читателей как в онлайн, так и офлайн режиме. Книжные выставки, литературные часы, познавательные, тематические полки, выставки рисунков, экскурсии пройдут практически во всех библиотеках столицы. Они будут посвящены Дню языков народа Казахстана.

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