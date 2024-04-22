Украденный фрагмент древней статуи вернули Египту

Кусок статуи возрастом 3400 лет, который был украден из древнего города Абидос и переправлен контрабандой в Швейцарию, вернули в Египет, говорится в заявлении Министерства иностранных дел, передает Kazpravda.kz со ссылкой на EgyptToday

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Благодаря тесному сотрудничеству между посольством Египта в Берне и Федеральным управлением культуры Швейцарии (FOC), артефакт был возвращен Министерству туризма и древностей Египта рейсом EgyptAir.

«Этот факт подчеркивает непоколебимую приверженность Египта делу защиты своего богатого исторического наследия и культурных ценностей, включая возвращение украденных египетских артефактов», - говорится в сообщении.

Благодаря плодотворному сотрудничеству между Египтом и FOC с августа 2021 года многочисленные древние египетские реликвии попали в посольство в Берне. Ранее посольство Египта в Швейцарии обнаружило контрабандно вывезенную древнеегипетскую статую, изображающую богиню Исиду, качающую на руках ребенка Гора.

Кроме того, с 2021 года из FOC был репатриирован впечатляющий ассортимент древних артефактов, в том числе часть алебастровой статуи женщины, каменной статуи сфинкса и цилиндрической алебастровой вазы.

В 2010 году Египет и Швейцария подписали соглашение о борьбе с незаконным оборотом древностей и содействии их возвращению на законную родину после обнаружения.