Психологию и романы о жизни и любви предпочитают казахстанские читатели

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Казахстане составлен социальный портрет читателя библиотек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам социологических исследований в Казахстане составлен собирательный портрет читателя библиотеки. Возраст пользователей варьируется от 15 до 86 лет. Женщин - читательниц 65%, мужчин - 35%.

Больше всего библиотеки посещают учащиеся средних школ, студенты средних учебных заведений и ВУЗов, представители малого бизнеса, пенсионеры и временно не работающие граждане.

Согласно проведенному социологическому исследованию, читающими себя назвали 48% опрошенных, любящими читать - 35%, читающими много и с удовольствием - 15%, не читают 2% респондентов. Удовлетворены составом книжного фонда библиотек 90% опрошенных.

45% респондентов посещают библиотеки регулярно, 70% - в будние дни.

Книжные предпочтения читателей – произведения детективного жанра, психология - 38%, романы о жизни, любви - 32%, мемуары и исторические книги - 26%, книги прикладного характера (рецепты, кулинария, справочники, советы по медицине) - 4%. Потребность в чтении у людей старшего возраста остаётся высокой - на уровне 60%.

В Минкульткры отметили, что  социологические исследования общедоступных библиотек Казахстана включали анкетирование, экспресс-опросы, а также анализ чтения по читательским формулярам, индивидуальные беседы. Изучались мнения пользователей библиотек о чтении, о качестве обслуживания, а также сведения о возрасте, образовании и гендерных признаках респондентов.
 

#казахстан #культура #Минкультуры #библиотеки

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