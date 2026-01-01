По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева работа по развитию авиационных хабов и укреплению транзитного потенциала Казахстана в сфере гражданской авиации в 2026 году будет продолжена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об основных направлениях доложила председатель Комитета гражданской авиации ведомства РК Салтанат Томпиева.

«Так, запланирована реализация комплекса инфраструктурных проектов в крупнейших авиаузлах страны. В частности, начнется строительство вторых взлетно-посадочных полос в аэропортах Астаны и Шымкента, будет проведена реконструкция терминала внутренних рейсов аэропорта Алматы, а также капитальный ремонт перрона аэропорта Актау», - отметила она.

Одновременно реализуются региональные проекты, включая: строительство нового терминала аэропорта Атырау, реконструкцию аэродрома Павлодара, завершение строительства аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, восстановление аэропорта Аркалык.

«Кроме того, до конца 2026 года авиакомпаниями планируется приобретение 9 новых самолетов, что позволит увеличить общий парк до порядка 118 единиц и расширит провозную емкость воздушных авиаперевозок. В целях обеспечения транспортной доступности регионов и развития туризма будет продолжена программа субсидирования по 23 социально значимым авиамаршрутам», - пояснила Салтанат Томпиева.

Вместе с тем, в 2026 году будет продолжена работа по развитию международного авиасообщения. Планируется возобновление и открытие новых международных авиамаршрутов, а также увеличение частоты рейсов по действующим направлениям.

Предусматривается расширение маршрутной сети в страны Центральной Азии и СНГ, а также в государства Ближнего Востока, Европы и Азии, в том числе по направлениям в Вену, Токио, Рим, Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Ларнака, Амман, Сиань, Шанхай, Урумчи, Кашгар, Варшаву и другим направлениям.

Продолжится реформирование системы подготовки кадров для отрасли, проработка создания нового авиационного учебного центра, а также внедрения цифровых решений в гражданской авиации, автоматизации систем паспортного контроля, системы e-Freight и других.