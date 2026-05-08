Бектенов представил активу Кызылординской области нового акима региона

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

За Ардака Зебешева проголосовали 19% депутатов

Фото: пресс-служба Правительства

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр принял участие в собрании депутатов маслихата Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу Правительства

В ходе собрания зачитано письмо Главы государства о выдвижении на должность акима Кызылординской области двух кандидатов: Ардака Зебешева и Мурата Ергешбаева. По результатам открытого голосования 81% депутатов отдали свои голоса за кандидатуру Мурата Ергешбаева.

За Ардака Зебешева проголосовали 19% депутатов. Соответствующим Указом Президента РК акимом Кызылординской области назначен Мурат Ергешбаев. 

На встрече с активом области Олжас Бектенов от имени Главы государства выразил благодарность Нурлыбеку Налибаеву за значительный вклад, внесенный в социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни граждан. Объем валового регионального продукта увеличился в 2 раза за 4 года и достиг 3,7 трлн тенге. Активно ведется работа по привлечению инвестиций, строительству и модернизации социально-важной инфраструктуры, благоустройству и др.

Премьер-министр представил активу области нового акима региона Мурата Ергешбаева и подчеркнул, что Президентом перед руководством Кызылординской области поставлен ряд  приоритетных задач.

В первую очередь, это реализация инициированной Главой государства конституционной реформы, направленной на дальнейшую  модернизацию страны, повышение благосостояния населения, диверсификацию и цифровизацию отраслей экономики, привлечение инвестиций, развитие социальной инфраструктуры и другие приоритетные направления.

«По инициативе Президента в стране проводятся важные политические и социально-экономические реформы. Эффективная реализация Концепции «Справедливый Казахстан» зависит от всех нас. Глава государства уделяет постоянное внимание развитию Кызылординской области. Для достижения поставленных целей необходима активная совместная работа всех структур»,  подчеркнул Олжас Бектенов и дал ряд поручений. 

Руководству региона следует обеспечить стабильную работу важных проектов, напрямую влияющих на повышение качества жизни граждан. По инициативе Президента в Кызылорде построена и запущена в эксплуатацию новая газовая ТЭЦ мощностью 240 МВт, что полностью покрывает потребности населения в электро- и теплоснабжении.

В крупнейший энергетический проект вложено 215 млрд тенге инвестиций. Обеспечено горячее водоснабжение города Кызылорды, на что из республиканского бюджета было выделено более 26 млрд тенге. 

В сфере АПК отмечена важность задач по оптимизации объемов выращиваемых сельхозкультур и внедрению водосберегающих технологий. Внимание уделено развитию МСБ и дальнейшему увеличению его доли в экономике региона за счет поддержки предпринимательской активности. По итогам прошлого года данный показатель составил 24,7%.

Кроме того, необходимо продолжить опыт по анализу и эффективному расходованию бюджетных средств.

В Кызылординской области за последние 4 года предотвращено неэффективное расходование более 100 млрд тенге бюджетных средств в социальной сфере. Сэкономленные средства направлены на повышение качества жизни населения и реализацию новых инфраструктурных проектов. 

#аким #Кызылординская область #Бектенов #актив

