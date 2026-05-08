Бектенов представил активу Кызылординской области нового акима региона

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр принял участие в собрании депутатов маслихата Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

В ходе собрания зачитано письмо Главы государства о выдвижении на должность акима Кызылординской области двух кандидатов: Ардака Зебешева и Мурата Ергешбаева. По результатам открытого голосования 81% депутатов отдали свои голоса за кандидатуру Мурата Ергешбаева.

За Ардака Зебешева проголосовали 19% депутатов. Соответствующим Указом Президента РК акимом Кызылординской области назначен Мурат Ергешбаев.

На встрече с активом области Олжас Бектенов от имени Главы государства выразил благодарность Нурлыбеку Налибаеву за значительный вклад, внесенный в социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни граждан. Объем валового регионального продукта увеличился в 2 раза за 4 года и достиг 3,7 трлн тенге. Активно ведется работа по привлечению инвестиций, строительству и модернизации социально-важной инфраструктуры, благоустройству и др.

Премьер-министр представил активу области нового акима региона Мурата Ергешбаева и подчеркнул, что Президентом перед руководством Кызылординской области поставлен ряд приоритетных задач.

В первую очередь, это реализация инициированной Главой государства конституционной реформы, направленной на дальнейшую модернизацию страны, повышение благосостояния населения, диверсификацию и цифровизацию отраслей экономики, привлечение инвестиций, развитие социальной инфраструктуры и другие приоритетные направления.

«По инициативе Президента в стране проводятся важные политические и социально-экономические реформы. Эффективная реализация Концепции «Справедливый Казахстан» зависит от всех нас. Глава государства уделяет постоянное внимание развитию Кызылординской области. Для достижения поставленных целей необходима активная совместная работа всех структур», – подчеркнул Олжас Бектенов и дал ряд поручений.

Руководству региона следует обеспечить стабильную работу важных проектов, напрямую влияющих на повышение качества жизни граждан. По инициативе Президента в Кызылорде построена и запущена в эксплуатацию новая газовая ТЭЦ мощностью 240 МВт, что полностью покрывает потребности населения в электро- и теплоснабжении.

В крупнейший энергетический проект вложено 215 млрд тенге инвестиций. Обеспечено горячее водоснабжение города Кызылорды, на что из республиканского бюджета было выделено более 26 млрд тенге.

В сфере АПК отмечена важность задач по оптимизации объемов выращиваемых сельхозкультур и внедрению водосберегающих технологий. Внимание уделено развитию МСБ и дальнейшему увеличению его доли в экономике региона за счет поддержки предпринимательской активности. По итогам прошлого года данный показатель составил 24,7%.

Кроме того, необходимо продолжить опыт по анализу и эффективному расходованию бюджетных средств.

В Кызылординской области за последние 4 года предотвращено неэффективное расходование более 100 млрд тенге бюджетных средств в социальной сфере. Сэкономленные средства направлены на повышение качества жизни населения и реализацию новых инфраструктурных проектов.