Какие спортивные события пройдут на этой неделе в Казахстане

Спорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Анонс спортивных событий с 14 по 20 октября предоставило Минтуризма, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/f.c.kairat

13–20 октября – Международный турнир по тогызкумалаку

Турнир пройдет в Баян-Улгее (Монголия) и соберет 70–80 участников из шести стран, включая Казахстан, Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Китай и Монголию. Казахстан представляют Артур Амантаев, Сымбат Нуралиева, Жанар Турмагамбетова и Бакыт Кудайбергенова.

Место проведения: спортивный комплекс, г. Баян-Улгей. Ежедневно с 09:00 до 18:00. Вход свободный.

13–20 октября – Almaty Open (ATP 250)

В Алматы пройдет мужской теннисный турнир серии ATP 250. В соревнованиях примут участие такие игроки, как Фрэнсис Тиафо, Себастьян Корда и Александр Бублик.

• Квалификационные матчи: 13–14 октября
• Основной турнир: 14–17 октября
• Четверть и полуфиналы: 18–19 октября
• Финал: 20 октября в 12:00
• Церемония открытия: 15 октября в 18:00 с участием Димаша Кудайбергена

Место проведения: «Almaty Arena», г. Алматы. Ежедневно с 10:00 до 20:00.

15 октября – Футбольный матч Казахстан U21 – Шотландия U21

В рамках квалификации на чемпионат Европы U21 состоится матч в группе B, где молодежная сборная Казахстана встретится с командой Шотландии.

Место и время проведения: 15 октября, Центральный стадион, г. Алматы, пр. Абая, 48. Начало в 21:00.

19 октября – Показательный матч по теннису на колясках в рамках Almaty Open

В рамках турнира пройдет матч с участием казахстанских спортсменов Динмухамета Алиякпарова, Айжан Бутимбаевой, Айшуак Жетпісовой и Дастана Неязова.

Место проведения: теннисный центр «ADK», г. Алматы. С 11:00 до 13:00. Вход свободный.

15–22 октября – Чемпионат РК по пара легкой атлетике

Алматинская область примет соревнования среди взрослых, в которых примут участие 300 спортсменов из 18 регионов.

Место проведения: стадион «Жетысу», Алматинская область. Ежедневно с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

19 октября – Футбольный матч «Кайрат — Туран»

В рамках 23-го тура Премьер-лиги Казахстана в 17:00 (по времени Астаны) на Центральном стадионе в Алматы пройдет встреча между командами «Кайрат» и «Туран».

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