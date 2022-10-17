Какие участки дорог станут платными до 2025 года в Казахстане

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе правительственного часа в Мажилисе рассказал, какие направления дорог станут платными до 2025 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он отметил, что сегодня протяженность платных участков составляет 2,2 тыс. км. Общие сборы с начала года составили 4 млрд тенге.

«Для дальнейшего перевода автодорог на самосодержание, платность планируется ввести на участках автодорог II категории протяженностью 2,5 тыс. км после приведения их в нормативное состояние. Ведутся текущий и средний ремонт», - сказал министр.

Так, по информации МИИР, платными станут такие участки дорог, как Кызылорда - Аральск, Актобе - Уральск, Актобе - Оренбург, Кайнар - Бишкек, Жетибай - Шетпе - Бейнеу - Акжигит, Павлодар - Семей, Северный обход - Нур-Султан, Уральск - Саратов, Кокшетау - Петропавловск, Нур-Султан - Атбасар, Павлодар - Омск, Семей - Калбатау.

«В целом до 2025 года, по мере завершения реконструкции участков дорог, будет поэтапное внедрение платности на 11 тысяч километров», - добавил Каирбек Ускенбаев.